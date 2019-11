Die Landwirte aus Nottuln und Umgebung, die am Dienstag an der Großdemonstration in Berlin teilgenommen haben, wollen heute Morgen (Donnerstag) wieder bei ihren Familien in den Baumbergen eintreffen.

Am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr hat sich der Tross auf den Heimweg gemacht, berichtete Susanne Strätker , lokale Ansprechpartnerin der Initiative „Land schafft Verbindung“. Die Nottulner rechnen für den Rückweg mit insgesamt rund 15 Stunden Fahrtzeit.

Mit ihrer Teilnahme an der Großdemonstration am Dienstag in Berlin wie auch an den Sternfahrten in Nordrhein-Westfalen am Montag (wir berichteten) haben auch die Nottulner Landwirte dazu beigetragen, dass die Sorgen eines ganzen Berufsstandes in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind. Zugleich stärkte das große gemeinsame Engagement auch die Geschlossenheit unter den Landwirten.

Die Nottulner Landwirte kamen mit vielen Berufskollegen aus anderen Regionen in Kontakt und waren besonders von der Gastfreundschaft im brandenburgischen Bad Belzig vor den Toren Berlins begeistert, wo sie übernachteten.

„Wir wurden von Familie Stockhoff ganz herzlich aufgenommen“, berichtete Susanne Strätker. Insgesamt wurden für rund 250 Schlepperfahrer Schlafräume zur Verfügung gestellt. Strätker: „Es fehlte uns an nichts. Frühstück und Abendessen wurden von den Nachbarn und der Familie organisiert. Dafür unseren Dank an das ganze Team.“