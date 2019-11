„Mathematik rund um die Uhr“, das war am Rupert-Neudeck-Gymnasium das Thema einer Nacht von Freitag auf Samstag. Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen sechs bis neun des Gymnasiums nahmen an einem Wettbewerb der besonderen Art teil, berichtet die Schule. Die Schüler bearbeiteten Mathematikaufgaben, eigentlich nichts Ungewöhnliches, nur dass dieses Ereignis am späten Nachmittag um 17.30 Uhr begann und erst am nächsten Morgen um 8.30 sein Ende nahm.

Die „Lange Nacht der Mathematik“ begann offiziell um 18 Uhr und über 300 Schulen mit insgesamt 6419 Gruppen nahmen daran teil. Im Rupert-Neudeck-Gymnasium wurde dazu der Oberstufenpavillon, auch wegen seines Computerraums, in Beschlag genommen. Später am Abend hatten die Schüler dann die Wahl: entweder schlafen, was sie ebenfalls im Oberstufenpavillon auf Isomatten in Schlafsäcken tun konnten, oder sie knobelten fleißig weiter.

Der Wettbewerb setzte sich aus drei Runden zusammen und jedes Jahr sind mehrere hundert Schulen aus ganz Deutschland daran beteiligt. Zwei von fünf Gruppen des Rupert-Neudeck-Gymnasiums erreichten die dritte Runde, zusammen mit nur 120 weiteren Gruppen aus NRW, und platzierten sich schließlich in der deutschlandweiten Gesamtwertung auf Rang 21 und Rang 86.

Das Rupert-Neudeck-Gymnasium nahm zum ersten Mal an diesem Wettbewerb teil. Schülern und Lehrern hat es so viel Spaß gemacht, dass die erneute Teilnahme im nächsten Jahr schon fest geplant ist.