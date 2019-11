Warum in die Ferne schweifen, wenn es vor Ort ein attraktives Angebot zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest gibt? „Umsonst und draußen“ lautet die Überschrift eines neuen Veranstaltungsformats, das der Verein „Kunst & Kultur Nottuln“ sich für den letzten Monat im Jahr ausgedacht hat. Es richtet sich an alle, die Lust haben, sich gemeinsam musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

„Wir haben eine Auswahl an altbekannten und wohlvertrauten Weihnachtsliedern zusammengestellt. In unseren Reihen wird auch schon fleißig geprobt“, heißt es in einer Pressemitteilung von „Kunst & Kultur“. Die Veranstaltung findet statt am 20. Dezember (Freitag) um 20 Uhr draußen vor der Tür der Ratschänke Böcker-Menke. In hoffentlich sternenklarer Nacht soll dieses Konzert von etwa zweimal 30 Minuten mit Blick auf die schöne historische Kulisse des Ortskerns und der angestrahlten Kirche stattfinden, berichtet Kunst & Kultur. Bernhard Schöppner, Schatzmeister des Vereins und versierter Musiker, begleitet die Gäste am E-Piano. Die entsprechenden Texte zu „White Christmas“ und zur „Stillen Nacht“ werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert.

Zu Gast ist an diesem Abend unter anderem Elena Handel aus Havixbeck. Die Künstlerin ist Sandmalerin und zeichnet in verschiedenen Szenen eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte, die auch auf der Leinwand, begleitet von atmosphärischer Musik, zu sehen sein wird.

Das Angebot ist kostenfrei und wird in Kooperation mit der Bürgerstiftung Nottuln durchgeführt.