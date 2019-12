So groß war der Weihnachtsbaum selten. Josef Holthaus und Günter Bendig vom Heimatverein sowie Heinrich Lenz von der Kolpingsfamilie haben am Samstag passend zum ersten Advent mit vielen anderen Helfern den über 18 Meter hohen und 1,2 Tonnen schweren Weihnachtsbaum am Bürgerzentrum Schulze Frenkings in Appelhülsen aufgestellt. Nach Angaben des Organisationsteams ist dieser wohl bislang einer der größten, die in Appelhülsen aufgestellt worden sind. Er wurde von der Firma Wetter gestiftet.

Josef Holthaus hatte den Baum mit der Kettensäge gefällt. Nach dem Aufstellen des Baums auf Frenkings Hof wurde die Lichterkette montiert. Nun strahlt er wieder zur Zufriedenheit der Appelhülsener mitten im Dorf.

Falls jemand für das nächste Jahr eine geeignete Tanne zur Verfügung stellen möchte, kann er sich beim Organisationsteam unter ✆ 0 25 09/83 90 melden.