Schüler lernen mit dem Apfel

Die grüne Kreidetafel wird immer mehr zum Auslaufmodell – zumindest am Rupert-Neudeck-Gymnasium. Dort schreitet die digitale Offensive weiter voran. Wie angekündigt sind alle Fünftklässler mit iPads versorgt und sechs Klassen- und Fachräume komplett mit digitaler Infrastruktur ausgestattet. Der Unterricht aller Fächer findet bei den Jüngsten fast ausschließlich am Apple-Tablet statt – auch Sport und Kunst. Die Möglichkeiten sind spannend.

Um die Kinder darauf vorzubereiten, hat das Rupert-Neudeck-Gymnasium das Zusatzfach Informatische Bildung in den Lehrplan integriert. Darin erhalten sie von Christoph Höing das Rüstzeug vermittelt, sprich den Umgang mit Hard- und Software. Auf diesen Kurs bauen alle anderen Fächer auf. Alle zwei Wochen tauschen sich die jeweiligen Lehrer aus, um etwaige Probleme anzugehen. „Dieser Unterricht löst bei Lehrern und Schülern Begeisterung aus“, sagt Schulleiter Holger Siegler .

Die Nutzung von iPads war zunächst noch skeptisch beäugt worden. Jutta Glanemann, stellvertretende Schulleiterin: „Es war natürlich erst eine Kröte, die wir im Kollegium schlucken mussten, da die meisten von uns Android-Geräte besitzen.“ Einige Lehrer setzten sich freiwillig damit auseinander und gaben im Kollegium Mikrofortbildungen. Weitere Schulungen erfolgten im Kreismedienzentrum.

Warum aber die Fokussierung auf die Produkte mit dem Apfelsymbol, die im Schnitt deutlich teurer als Android-basierte Geräte sind? Holger Siegler und Jutta Glanemann liefern gleich mehrere Gründe: „Das Wichtigste ist, dass das System sehr stabil und konstant läuft“, sagt Glanemann. Die Endgeräte seien zudem abwärtskompatibel, sprich: Neuere Anwendungen können auch auf älteren iPads genutzt werden. Zudem sei Apple weltweit Marktführer in diesem E-Learning-Bereich. Dem Ganzen übergeordnet ist schließlich die Anweisung des Kreises, diese Produkte zu nutzen.

Diese Tatsache hat einen weiteren Vorteil. Das RNG bildet mit dem Heriburg-Gymnasium in Coesfeld, dem Clemens-Brentano-Gymnasium in Dülmen und dem Antonius-Gymnasium in Lüdinghausen ein Netzwerk zum Einsatz neuer Medien im Unterricht. Der Austausch erfolgt regelmäßig, und man profitiere von den Erfahrungen der anderen Schulen, so Holger Siegler.

Konzeptionell sei die Schule gut aufgestellt, die wichtigsten Funktionen seien da und die ersten Erfahrungen im Jahrgang fünf positiv. Auf dem Weg zur vollständigen Digitalisierung sieht die Schulleitung das Gymnasium am vierten von zehn Wegpunkten angekommen. Es ist also noch gut was zu tun. Doch Holger Siegler ist überzeugt, dass „wir in wenigen Jahren eine Eins-zu-Eins-Ausstattung haben werden. Die Gemeinde gibt Gas, und es sind im kommenden Jahr deutliche Anschaffungen geplant.“

Die neuen Fünftklässler des Schuljahres 2020/21 werden komplett ausgestattet. Je nach Höhe der zugewiesenen Mittel bekommen Schüler der Q 1 Tablets, dann die Mittelstufe. Die Oberstufe auszurüsten hält Siegler für schwierig, da damit die Anforderungen im Abitur erschwert werden könnten: „Manche Schüler haben den Umgang sofort drauf, andere benötigen womöglich länger.“ Bereits jetzt in den Genuss des digitalen Unterrichts kommt aber auch die Förderklasse für Flüchtlinge. „Hier sieht man exemplarisch, wie das iPad große Vorteile mit sich bringt, da es die Individualisierung des Lernens vereinfacht“, so der Schulleiter. Auf diesem Zug sollen möglichst bald alle Schüler aufgesprungen sein.