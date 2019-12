Mehr als Weihnachtsmusik

Adventszeit ist Chinchillas-Zeit. Zumindest dann, wenn nicht die putzigen Nagetiere gemeint sind. Sondern die gleichnamige Band alias Thomas Tüllinghoff und Guido Ross . Denn es gibt kaum einen Weihnachtsmarkt in der Gegend, bei dem die Beiden nicht dabei sind.

Seit mehr als 35 Jahren sind die Cousins gemeinsam musikalisch unterwegs. „Unseren ersten Auftritt hatten wir mit fünf und sechs“, erinnert sich Tüllinghoff. Die beiden Jungen wuchsen zusammen auf, ihre Elternhäuser (in denen sie heute selber wohnen) liegen in Empte nur wenige Meter voneinander entfernt. „Offiziell gestartet sind wir dann mit 16 und 17 Jahren, nach der Schule.“ Anfangs noch mit zwei Orgeln, dieses Instrument hatten beide gelernt. Heute spielt Ross Keyboard, Tüllinghoff ist Schlagzeuger, den Gesang teilen sie sich.

Erste Auftritt gab es für das Duo zum Beispiel beim Vorläufer des Karthäuserfestes sowie bei Feiern der Nachbarschaft. „Irgendwann war das dann ein Selbstläufer.“ Unzählige Engagements auf Geburtstagen und Hochzeiten folgten. Doch Anfang, Mitte der 2000er-Jahre waren dort zunehmend DJs gefragt. „Wir mussten uns etwas Neues überlegen“, sagt Tüllinghoff. Klassische Zwei-Mann-Kapellen seien heute „eine aussterbende Art“.

„Dann kam die Anfrage, ob wir beim Roruper Weihnachtsmarkt auftreten wollen“, berichtet der 53-jährige Guido Ross. Komplettes Neuland für die Chinchillas. „Aber wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen“, ergänzt sein ein Jahr älterer Cousin. In kurzer Zeit überlegten sie sich ein passendes Programm mit Songs aus aller Welt. „Es sollten nicht die klassischen Weihnachtslieder sein, es durfte ruhig ein bisschen rockiger werden“, betont Tüllinghoff. Gerne spiele man auch Jazziges, fügt Ross hinzu.

Mittlerweile ist das Duo (abgesehen von Auftritten rund um den Karneval) vor allem in der Adventszeit aktiv. Denn der Auftritt in Rorup war der Startschuss: Zwei Jahre später kam die Anfrage vom Bulderner Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr treten die Chinchillas zudem wieder in Appelhülsen und Dülmen sowie beim Karthäuser Winterzauber auf – Letzteres ist für Thomas Tüllinghoff stets ein Heimspiel, ist er doch langjähriger Mitarbeiter in den Werkstätten Karthaus.

Auf ihrem Programm haben die beiden Musiker neben dem unverwüstlichen „Last Christmas“ auch Songs wie „Over the Rainbow“ oder „Hallelujah“. Den Dauerbrenner des verstorbenen Leonard Cohen hatten sie im vergangenen Jahr neu dazu genommen – und er wurde gleich zum Lieblingshit der Beiden.

Längst singen nicht mehr nur die zwei Chinchillas: Vor zwei, drei Jahren probierte das Duo erstmals ein weihnachtliches Rudelsingen aus. Mit Erfolg: „Ich glaube, die Leute sind einfach glücklich, wenn sie Weihnachtslieder singen können“, hat Tüllinghoff festgestellt.

Die Chinchillas treten am morgigen Samstag (7. Dezember) auf dem Weihnachtsmarkt in Appelhülsen auf. Zu erleben ist das Duo dann in der Zeit von 16 bis 19 Uhr.