Schon längst sind sie zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, die beiden Weihnachtskonzerte der Blasmusikvereinigung Nottuln (BMV) in Nottuln und inzwischen auch in Coesfeld. Aktuell wird an den Stücken für das etwa einstündige Programm noch final geprobt, doch in gut zwei Wochen sollten Takte, Töne und Tempi stimmen.

Am vierten Adventssonntag (22. Dezember) gastieren die Musikerinnen und Musiker um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martinus in Nottuln. Zwei Wochen später, am ersten Sonntag des neuen Jahres (5. Januar), wird das Programm noch einmal in der Jakobikirche in Coesfeld zu hören sein. Beginn dort ist ebenfalls um 17 Uhr.

An beiden Nachmittagen erklingen in gewohnter Weise weihnachtliche Melodien und andere besinnliche Stücke. Deren Erarbeitung haben sich die Musikerinnen und Musiker in den vergangenen Wochen intensiv gewidmet, denn mit einigen Sätzen aus der „Nussknacker Suite“, vertont von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, haben sie in diesem Jahr unter anderem ein musikalisch sehr anspruchsvolles Stück ausgewählt.

Das Blasorchester der BMV spielt unter der musikalischen Leitung von Dirigent Wolfgang Hoerning; beim Stück „Schindlers List“ wird es von einer Solistin an der Geige unterstützt.

Daneben wird erneut – und auch das zeugt von bewährter Qualität – das Jugendorchester der BMV zu erleben sein. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Nils Walter. Es sind ebenfalls bekannte weihnachtliche Melodien, gemischt mit aktuellen Arrangements, die das Repertoire dieser Orchestergruppe bestimmen.

Ihr erstes Weihnachtskonzert indes bestreiten die Jungen und Mädchen des Vororchesters unter der Leitung von Norbert Frye-Welp. Vor gut zwei Jahren neu initiiert, zählt diese relativ kleine Gruppe inzwischen zu einer festen Größe im Ausbildungsbereich der BMV. Und die Besucher des Konzerts selbst sind gefragt, wenn Weihnachtsmusik zum Mitsingen erklingt. Der Eintritt ist in Nottuln wie auch in Coesfeld frei.