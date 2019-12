Tafel ist gut angelaufen

Die Kolpingsfamilie Nottuln unterstützt die Zweigstelle der Tafel in Nottuln mit einer Spende von 500 Euro. Die finanzielle Spritze ist als Beitrag für die Anschaffung eines mobilen Gefrierschrankes bzw. einer Gefriertruhe gedacht. „Dadurch wird die Ausgabe von Tiefkühlkost in Nottuln ermöglicht“, freut sich Alexander Peters , Betriebsleiter der Tafel und Mitarbeiter des Kolpingbildungswerkes Diözesanverband Münster.

Das Kolpingbildungswerk ist Kooperationspartner der Tafel und unterstützt den ehrenamtlichen Vorstand der Tafel im administrativen und operativen Bereich.

„Die Kolpingsfamilie Nottuln fördert gerne die Zweigstelle der Tafel und somit die Verteilung von Lebensmitteln vor Ort, sodass der Zugang zur Tafel nicht nur erleichtert, sondern auch für Menschen möglich ist, die nicht oder nur beschwerlich mit dem Bus nach Coesfeld fahren können“, erklärt Vorsitzende Ursula Thelen. „Soziale Aspekte sind unmittelbar mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit verknüpft und wir freuen uns, einen kleinen Beitrag leisten zu können.“

Mit Spannung stand am Mittwoch das zweite ehrenamtliche Helferteam hinter der Theke und erwartete die Kunden. Für die Nottulner Ehrenamtlichen ist die Ausgabe eine Premiere. „Dank der guten Beteiligung konnten fünf Teams mit jeweils elf Helfern gebildet werden“, so Alexander Peters.

Die Vertreter der Kolpingsfamilie konnten sich davon überzeugen, dass einerseits ein umfangreiches Angebot an Lebensmitteln zur Verfügung stand, andererseits bereits die zweite Ausgabe sehr gut angenommen wurde.

Die Zweigstelle der Tafel im Johanneshaus ist an jedem Mittwoch von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Beantragung von Tafelausweisen ist erstmals am 18. Dezember und anschließend alle vier Wochen nach der Schließung der Ausgabe um 12 Uhr möglich. In der Zwischenzeit kommen vorläufige Ausweise zum Einsatz.

Berechtigte Personen sind Menschen, die Sozialleistungen wie SGB II oder SGB XII erhalten, eine niedrige Rente unter 850 Euro zur Verfügung haben, unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen oder aber ein entsprechendes Empfehlungsschreiben, beispielsweise der Caritas, vorlegen können.