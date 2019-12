Am Freitag ist das Urteil gegen die beiden Bertelsmann-Betrüger aus Nottuln und Altenberge gefallen. Der 56-jährige Nottulner wurde vom erweiterten Schöffengericht in Rheine wegen Beihilfe an 17 Betrugstaten zu zwei Jahren und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt, der Staatsanwalt hatte drei Monate mehr beantragt. Dem Nottulner wurde zudem ein Schadenersatz von 93 145 Euro auferlegt, der sich aus den Provisionen ergibt.

Härter traf es den Haupttäter, einen 48-jährigen Investment-Unternehmer für An- und Verkauf von Büchern, aus Altenberge. Er wurde wegen 29 Betrugstaten zur an Amtsgerichten möglichen Höchststrafe von vier Jahren ohne Bewährung verurteilt. Zudem erließ die Richterin einen Haftbefehl mit sofortiger Wirkung gegen ihn, sodass er im Gerichtssaal festgenommen wurde.

Das traf den Mann hart. Zuvor wirkte er bei den Anhörungen der Zeugen, die er zum Teil um ihr gesamtes Hab und Gut betrogen hatte, eher unberührt. Ihm wurde ein Schadenersatz von 493 350 Euro auferlegt. Das ist der Gewinn, den er mit seinen Betrugstaten gemacht habe. Von seinem Privatkonto hatte die Justiz zuvor 90 000 Euro eingezogen, zudem seine Harley Davidson, Luxusfahrzeuge, ein Pferd und ein Anhänger.

Während der Angeklagte aus Nottuln die Tat bereute und sagte: „Es tut mir alles unendlich leid“, schwieg der Mann aus Altenberge wie alle sieben Verhandlungstage zuvor. Beide Männer hatten von ihrem Schweigerecht vor Gericht Gebrauch gemacht. Deswegen waren alle Zeugen gefragt. Dabei offenbarten sich dramatische Schicksale. Am härtesten traf es einen 57-jährigen Aktienhändler in Wuppertal, der dem Angeklagten aus Altenberge im April 2016 mit einem Darlehen von 150 000 Euro aus einer Notlage nach einer Steuerprüfung helfen wollte. Dafür kündigte er seine Lebensversicherung. Sein Geld sollte er bis September 2016 zurückbekommen.

Stattdessen erhielt er 46 Umzugskartons mit Büchern „als Pfand“, wie der Verteidiger des Angeklagten sagte und hinzufügte: „Darlehen sind Risiko-Geschäfte“. Er wie auch der Verteidiger des Nottulners sahen die Schuld nicht bei ihren Mandanten, weil sie überzeugt waren, dass der Devisenhändler sich heimlich hinter dem Rücken seiner Frau wertvolle Bücher kaufen wollte. Die Richterin widersprach dem: „In den Kartons waren mehrere Lexikon-Bände, die der Geschädigte schon hatte und die für ihn wertlos waren.“ Staatsanwaltschaft und Gericht waren überzeugt, dass der Angeklagte aus Altenberge ihm den Kaufvertrag mit dem Darlehensvertrag untergeschoben hatte – wie vielen anderen Kunden auch.

Der Devisenhändler sagte als Zeuge vor Gericht, dass seine Frau, als sie von der Kündigung der Lebensversicherung erfahren hatte, Einrichtungsgegenstände durch die Wohnung geworfen und ihm seine Geschäftsfähigkeit rechtlich entzogen habe. Er stehe vor dem Nichts.

Ähnlich wie ihm erging es unzähligen weiteren Kunden der Betrüger, die größtenteils sozial schwach gestellt sind und in dem Ratenkauf von Enzyklopädien und Faksimile-Ausgaben von Bertelsmann eine Geldanlage gesehen hatten.