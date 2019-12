Wenn es nach den Bewohnern und Besuchern des St.-Elisabeth-Stiftes gegangen wäre, hätte es beim Adventsbasar am Freitag geschneit. „Leise rieselt der Schnee“ sangen sie vergeblich zur Begleitung von Musiktherapeutin Elisabeth König (Klavier) und Helmut Bülow (Gitarre).

Mehr Erfolg hatten sie mit dem Lied „Nikolaus, komm in unser Haus“. Der heilige Mann kam und verteilte im Schweiße seines Angesichts – seinem Knecht Ruprecht hatte er für diesen Tag frei gegeben – süße Geschenke an die Gäste im Café Rosenrot.

Adventsbasar im St.-Elisabeth-Stift 1/9 Foto: Frank Vogel

Foto: Frank Vogel

Foto: Frank Vogel

Foto: Frank Vogel

Foto: Frank Vogel

Foto: Frank Vogel

Foto: Frank Vogel

Foto: Frank Vogel

Foto: Frank Vogel

Doch nicht nur dort war etwas los. In einem der Nebenräume war ein Wünschebaum aufgestellt worden, an den jeder Gast einen auf einem Zettel notierten Wunsch hängen durfte. Eine Tür weiter hatte die Nottulner Strickrunde „Flotte Nadel“ ihren Stand aufgebaut. Die insgesamt sechs Damen waren zum ersten Mal dabei. Sie hatten aber zuvor schon seit einiger Zeit Wünsche der Bewohner erfüllt, Socken, Schals und Tücher hergestellt, wie Ulrike Sauer-van der Zee und Karin Zimmermann erzählten. Individuelle Holzarbeiten boten Thomas und Anke Rasche an. Frische Waffeln und andere Leckereien rundeten den Nachmittag kulinarisch ab.