„Mit Spätzle, Sex und Dolce Vita – mein Leben zwischen Amore und Kehrwoch“ ist Comedian Roberto Capitoni am 12. Januar (Sonntag) um 17 Uhr im Landgasthaus Egbering in Darup zu Gast. In seinem Bühnenprogramm begibt sich Capitoni auf die Suche nach seinen Wurzeln und letztlich nach sich selbst. Dabei fragt er sich mit zunehmendem Alter: Wer oder was bin ich? Und wenn ja, spielt es eine Rolle? Ein großer Deutscher, gefangen in einem kleinen italienischen Körper? Mit schwäbischer Seele? Oder gar umgekehrt? Der zuverlässige, sparsame und ordnungsliebende Schwabe oder der spendable, spontane und zu jeder Feier bereite Südländer? Spätzle al dente oder doch Spaghetti mit Rote Beete?

Er erzählt von ebenso liebenswerten wie skurrilen Erlebnissen mit seinem Patenonkel Luigi, vom Aufwachsen in Isny im Allgäu, von seinem Lieblingssport Fußball und natürlich von dem täglichen Chaos in seiner eigenen Mehrnationen-Familie. Nach diesem Abend wissen die Besucher, wie pubertäre Töchter auf der ganzen Welt ihre Väter um den Verstand bringen, heißt es in der Einladung.

Auf charmante und höchst amüsante Weise entführt Capitoni sein Publikum in seinen alltäglichen Wahnsinn, schlüpft in zahlreiche Charaktere und Rollen und lässt diese auf der Bühne lebendig werden. Natürlich spielt er alle Rollen selbst. Utensilien braucht er dazu keine – sein Bewegungstalent, die akrobatische Mimik, der quirlige Körper und großartige Geschichten genügen, um die Zuschauer bestens zu unterhalten. Eine aberwitzige Reise durch zwei Kulturen.

Roberto Capitoni kommt gebürtig aus dem schwäbischen Allgäu. Seit 1982 ist er auf deutschen Bühnen unterwegs. Im Fernsehen zu erleben ist er bei Kabarett- und Comedy-Sendungen. Capitoni wurde unter anderem mit dem Publikumspreis des „Stockstädter Römerhelms“ sowie mit dem Koblenzer Kleinkunstpreis und dem Bremer Comedy (Jury-) Preis ausgezeichnet.

► Karten können bei Katrin Konermann von der Kolpingsfamilie unter ✆ 01 52/­02 68 00 07 (immer ab 18 Uhr) vorbestellt werden. Sie kosten 17 Euro.