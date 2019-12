Eine virtuelle Brille vor der Nase, und schon sieht die Welt so aus, wie man sie gerne hätte, und man steht vor 60 000 jubelnden Fans. Ohne Brille heißt es, sich der Realität zu stellen. „Gut, die sieht anders aus, dafür sitzt hier ein politisch interessiertes Bildungsbürgertum“, begrüßt Michael Friese gemeinsam mit Judith Behrens und Felix Hardt die gut 50 Gäste im Alten Hof Schoppmann. Als Kabarett Schulte Brömmelkamp sind sie zum ersten Mal in Darup. In ihrem Programm „Political Corruptness“ nehmen sie überspitzt und gekonnt den Zeitgeist aufs Korn. Oder besser aufs Reiskorn, denn das ist der Aufreger der Nachrichten vom Tage.

Gerade berichtet Sprecherin Behrens vom Abreißen des Golfstroms, da kommt die Nachricht, dass in einer chinesischen Hafenstadt ein Sack Reis umgefallen, quasi den Folgen der Schwerkraft erlegen ist. In bestem Katas­trophen-Journalismus werden mit Expertenmeinungen und Politikerbefragungen die Folgen für die Weltwirtschaft hinterfragt – egal, dass die Klimakatastrophe dabei buchstäblich ins Wasser fällt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt!

Kleine Spielszenen zu den Kuriositäten der modernen Gesellschaft im digitalen Zeitalter werden aufgelockert durch pointierte Lieder. Darin geht es etwa um das Posten von Essen auf Facebook („Früher wurde still genossen, heute erstmal scharf geschossen“), um den „Coffee to Go“ samt Müllproblem oder um „Angie, den Macho-Schreck, als letzte Queen auf dem Alternativthron“.

Sehr böse ist das Fazit einer an den Film „Casablanca“ angelehnten Szene, in der Steuerhinterzieher ihren Frust, keine Steueroasen mehr zu finden, in Champagner ertränken und von einer Welt träumen, in der man straflos die Gemeinschaft betrügen kann, aber ein „Gör, das einen Lolly klaut, ins Erziehungslager steckt.“ Oder Michael Friese übermittelt, sanft wie ein Märchen erzählt, den deutschen Medien den Dank von IS und Al-Qaida für die hervorragende Unterstützung des Dschihad durch permanente Berichterstattung.

Zu denken geben sollte auch die Persiflage auf ein von Alexa, dem Smarthome-Assistenten, übernommenes Haus, in dem der Kühlschrank mit der WhatsApp-Gruppe des Mülleimers vernetzt ist und sie bei Langeweile mit Siri chattet oder auf Facebook schließlich postet, das Haus sei leer. Dann nämlich kommt garantiert ein Einbrecher. Smartphone-Storys, Veganer gegen Allesfresser und als Zugabe eine Kochshow runden das ausdrucksstarke und akzentuiert gespielte Programm ab.