Nottuln geht mit seinen Kuriengebäuden ins Rennen

Manch einer der Besucher des Bürgerservice der Nottulner Gemeindeverwaltung wunderte sich dann doch etwas, warum am Dienstagmittag offensichtlich ein Filmdreh im Rathaus stattfand. Mit einer freundlich lächelnden Bürgermeisterin, ebenso freundlichen Mitarbeiterinnen an der Zentrale der Gemeindeverwaltung sowie dem Filmemacher und Fotografen Franklin Berger .

Des Rätsels Lösung: Nottuln bewirbt sich mit einem 60-Sekunden-Film um den Titel „Schönstes Rathaus in NRW“. Und ist damit in guter Gesellschaft. Insgesamt nehmen 74 Kommunen in Nordrhein-Westfalen an dem Wettbewerb teil, der vom Heimatministerium NRW ausgerufen wurde, informiert die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Filmemacher Franklin Berger drehte eine Szene auch im Bürgerservice im Foyer des Rathauses. Foto: Gemeinde Nottuln

Vergeben wird der Preis am 28. März 2020 beim Heimat-Kongress des Ministeriums an den Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin der Gewinner-Kommune. Auf Nottuln wurde das Ministerium durch eine Nutzerin der sozialen Medien aufmerksam, die das Stiftsdorf im Rahmen dieses Wettbewerbs vorschlug.

Und nun war es am Dienstag an Bürgermeisterin Manuela Mahnke , kurz und knapp deutlich zu machen, warum Nottuln den Titel „Schönstes Rathaus in NRW“ verdient. Wobei 60 Sekunden wahrlich nicht viel sind, um die ganze Schönheit des Rathauses zu beschreiben.

Kurzerhand machte die Verwaltungschefin einen Schwenk zur Geschichte des Gebäudes, verwies darauf, dass es nach dem großen Brand von Nottuln 1748 von Johann Conrad Schlaun erbaut wurde, lange Zeit als Kurie im freiweltlichen Damenstift genutzt wurde und heute Sitz der Nottulner Verwaltung ist.

„Unser Rathaus gibt zu allen vier Jahreszeiten ein schmuckes Bild ab“, machte Mahnke darauf aufmerksam, dass das Rathaus stets ein lohnendes Fotomotiv ist. Auch für die zahlreichen Brautpaare, die sich übers Jahr im historischen Äbtissinnenzimmer das Ja-Wort geben.

Insgesamt war Franklin Berger rund eineinhalb Stunden im und um das Rathaus herum unterwegs, hielt die Vorstellung der Bürgermeisterin in Wort und Bild fest, drehte in der Zentrale eine Sequenz, die ein Mitarbeiterinnen-Kundengespräch zum Inhalt hatte, und war auf der Suche nach lohnenden Fotomotiven, die den knappen Bewerbungsfilm bereichern sollen. Und eines hat Berger während seiner vielen Drehs immer wieder festgestellt: „Der Charme, den die Rathäuser haben, offenbart sich oft mit den Menschen, die in ihnen arbeiten.“

Noch bis Ende dieser Woche reist Franklin Berger im Auftrag von Heimatministerin Ina Scharrenbach kreuz und quer durchs ganze Land, um die rund einmütigen Bewerbungs-Drehs zu machen. Der Bewerbungsfilm aus Nottuln wird in Kürze auf den Social-Media-Kanälen des Ministeriums zu sehen sein. Die ersten Videos zu den NRW-Rathäusern werden bereits seit dem 5. Dezember online gestellt.

Voraussichtlich im Februar oder März 2020 erfolgt eine Online-Abstimmung, bei der die Nutzer aus den vorgestellten Kandidaten einen Gewinner wählen können.