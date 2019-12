An zwei Spieltagen hat das Rupert-Neudeck-Gymnasium in diesem Jahr sein traditionelles Nikolausturnier ausgetragen. Am Nikolaustag waren die älteren und ehemaligen Schüler an der Reihe, am Dienstag die Unterstufenschüler.

Nach einer kurzen Begrüßung der Organisatoren Peter Santjer und Marco Selent konnten sich am Freitag die ersten Mannschaften auf den Platz begeben. Im ersten Spiel besiegte die 7b die 7a mit 1:0. Danach erlangte die 8a nach einem Unentschieden in einem anschließenden Siebenmeterschießen den Sieg über die 8b. Die 9b bezwang die 9a mit 3:1. Zuletzt waren die Kicker der 7c erfolgreich gegen die 7a und gegen die 7b.

Aufgrund dieser Leistung erhielt die 7c in der Siegerehrung den ersten Platz in der Jahrgangsstufe sieben. Gemeinsam mit den anderen Jahrgangsstufensiegern, der 8a und der 9b, und den Zweit- und Drittplatzierten wurden sie mit einer süßen Belohnung und einer Urkunde ausgezeichnet.

Im Anschluss daran fanden die Spiele der ehemaligen Abiturjahrgänge und der Oberstufe statt. Im Finale siegte schließlich der Abiturjahrgang 2014 gegen die EF (Einführungsphase).

Am Dienstag ging das Turnier mit der Unterstufe in die zweite Runde. Dabei ging die 6a als Sieger hervor.

Alles in allem war das diesjährige Niklolausturnier, das mit großer Unterstützung der Elternschaft organisiert worden war, wieder ein voller Erfolg, bei dem Teamgeist und Fairness im Vordergrund standen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.