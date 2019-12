Dramatisches Bild zeichnet sich ab

Für das Haushaltsjahr 2019 hatte die Verwaltung einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. „Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020 hat sich ein ganz anderes – ich mag sagen: ein dramatisches Bild abgezeichnet.“ Mit diesen Worten hat Beigeordnete Doris Block am Dienstag im Gemeinderat den Etatentwurf für das kommende Jahr vorgestellt. Nur durch die Kürzung von Ansätzen und indem man die „relativ positiven Prognosen über künftige Steuereinnahmen“ beibehalten hat, habe man das Haushaltssicherungskonzept vermeiden können.

Doris Block stellte die größten Posten vor, die alles in allem zu einem Minus von rund 1,5 Millionen Euro führen: geringere Grundstücksverkäufe, höherer Personalaufwand, eine geringere Integrationspauschale, höhere Betriebskostenzuschüsse für die Träger der Kindertagesstätten, Zuschüsse für die Aufstellung von Kita-Modulen im Ortsteil Nottuln (wo der Bedarf höher ist als zunächst erwartet) sowie Abschreibungen für die getätigten hohen Investitionen in die Sportstätten.

Bei den Steuereinnahmen plant die Verwaltung aufgrund aktueller Tendenzen mit um 300 000 Euro geringeren Einnahmen. Und bei der anteiligen Einkommenssteuer rechnet Doris Block damit, dass im Rahmen der Haushaltsberatungen die Prognosen noch nach unten korrigiert werden müssen.

Auch die positiven Veränderungen führte die Beigeordnete an. Die Erstattung der Jugendamtsumlage fällt besser aus als für 2019, das Ende des Solidarbeitrags Fonds deutscher Einheit macht sich mit über einer halben Million Euro positiv bemerkbar, außerdem gibt es noch eine Gutschrift aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von über 400 000 Euro. Positiv sei die vom Kreis vorgesehene Reduzierung der Kreis- und Jugendamtsumlage gegenüber dem ersten Ansatz, trotzdem erhöhe sich die Abgabelast für die Gemeinde um fast 250 000 Euro.

Was wird investiert? Vor allem für die Feuerwehr muss zwingend Geld in die Hand genommen werden (970 000 Euro) für die Planung eines Architektenwettbewerbs zum Feuerwehrgerätehaus in Appelhülsen, für einen Anbau in Darup, Sanierungen an allen Standorten und für Ausrüstungsgegenstände. Für Straßen und Brücken sind ebenfalls 970 000 Euro eingeplant, hier steht unter anderem der dritte Bauabschnitt zur Sanierung des Ortskerns an. 600 000 Euro werden für Grunderwerb eingeplant, damit Bauland oder Gewerbegrundstücke für die weitere Entwicklung Nottulns angekauft werden können, auch die Digitalisierung der Schulen wird trotz der Fördermittel aus dem Digitalpakt richtig Geld kosten.

Einige Millionen müssen in den kommenden Jahren in den Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Appelhülsen und Nottuln sowie in die Schulgebäude gesteckt werden. Die Verbesserung des ÖPNV und des Radverkehrs sowie die Klimaschutzmaßnahmen sind weitere Investitionsposten. „Wie ist das alles zu finanzieren?“, fragte die Kämmerin.

Durch Neuverschuldung? Die Verschuldung betrage 2020 nach der Aufnahme der noch vorhandenen Kreditermächtigungen für die Sportinvestitionen bereits 15,9 Millionen Euro. Eine weitere Verschuldung erhöhe das Zinsrisiko, wenn man die Zinskonditionen nicht bis zum Ende der Laufzeit festschreiben kann. „Alarmierend“, so Doris Block, sei die Tilgungslast, die mit einer weiteren Verschuldung steigt. Wird die nicht aufgefangen, drohe die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Auch auf die Bürger schaute die Kämmerin: Wenn man nicht an der Steuerschraube drehen will, müsse man – die Gemeindeordnung sehe das ausdrücklich vor – Abgaben und Entgelte erheben, um die Finanzlage zu verbessern. Sie verwies beispielhaft darauf, dass über die Höhe der Anliegeranteile bei der Straßenerneuerung „ernsthaft nachgedacht“ werden müsste. Eine Empfehlung, die sowohl die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wie auch das Rechnungsprüfungsamt Hamm der Gemeinde gegeben hätten (wir berichteten). Reiche das alles nicht, sei auch eine weitere Anhebung der eh schon hohen Hebesätze zu diskutieren.

Zusammenfassend appellierte Doris Block an alle, „sehr gewissenhaft mit Zusagen zu weiteren wünschenswerten Maßnahmen umzugehen“.