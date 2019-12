Darf die Politik auf den Wochenmarkt? Über den entsprechenden Antrag der Friedensinitiative ist im Gemeinderat am Dienstag mit dem Ergebnis gesprochen worden, dass die Verwaltung das Thema noch einmal prüfen soll. Im ersten Quartal des kommenden Jahres wird es dann wieder auf den Tisch kommen.

Die FI hatte den Antrag gestellt, dass politische Parteien, Initiativen und Vereine auf dem Wochenmarkt ihre Themen präsentieren dürfen. Die Verwaltung hatte sich skeptisch geäußert. Aus rechtlichen Gründen sei das schwierig. Sie verwies auf die Möglichkeit für die Parteien, ihre Stände am Rand des Wochenmarktes aufzubauen.

Damit waren nicht alle Fraktionen im Rat einverstanden. Die Grünen fanden, dass Politik auf den Markt gehöre, die Ökologische Liste ebenfalls. Die CDU sah in der Öffnung des Marktes für politische Gruppen die Chance, der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Ein Grund für diese Verdrossenheit sei, so Hartmut Rulle, dass die Politik sich von den Bürgern entfernt habe. „Wir als Kommunalpolitiker aber wollen nah am Bürger sein.“

Helmut Walter (FDP) glaubte, dass die Politikverdrossenheit eher wachse, „wenn wir uns den Leuten auf diese Weise aufdrängen“. Auch Brigitte Kleinschmidt (UBG) sprach sich gegen die Bespielung des Marktes aus.

Die SPD, mit der jetzigen Regelung auch zufrieden, wollte wissen, ob die rechtliche Möglichkeit zur Änderung der Marktordnung in der gewünschten Weise überhaupt besteht. „Wenn wir nur den Satz rausnehmen, dass politische Parteien nicht auf dem Wochenmarkt aktiv werden dürfen, und nicht explizit schreiben, dass Stände aufgebaut werden können, dürfte das doch kein Problem sein“, meinte Richard Dammann (Grüne). Und Roswitha Roeing-Franke (CDU) verwies darauf, dass in Nachbarkommunen politische Information auf dem Wochenmarkt möglich ist: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle gegen das Recht verstoßen.“

Der Rat einigte sich, dass die Verwaltung die Gesetzeslage noch einmal abklopfen soll. Zudem will sie mit den Marktbeschickern sprechen. Denn die müssen sich mit den politischen Gruppen in der Praxis arrangieren. Was, wie Rechtsrat Stefan Kohaus zu bedenken gab, dazu führen könnte, dass ein Marktbeschicker einen Stand neben sich habe, dessen „Coleur“ niemand sehen wolle.