Geht‘s auch preisgünstiger?

Das Straßenbaumkonzept legt bei seiner Umsetzung einen holprigen Start hin. Nachdem im Gemeindeentwicklungsausschuss bereits grünes Licht gegeben worden war, hat der Gemeinderat nun mit großer Mehrheit gegen die Umsetzung der „Sturmschadenbeseitigung Pastorskamp“ gestimmt. Grund für die Ablehnung waren vor allem die hohen Kosten. Der Großteil der für die Maßnahme eingeplanten 230 000 Euro ist für die Entfernung der Wurzeln der 115 gefällten Bäume vorgesehen. Da gebe man viel Geld aus, ohne etwas für die Ökologie zu tun, forderte Richard Dammann (Grüne), die Wurzeln im Boden zu lassen. Denn mache dieses Beispiel Schule, würden bei jeder weiteren Baumaktion weitere hohe Kosten anfallen. „Und dann geht unser Haushalt baden.“

Auch die CDU fragte sich, ob jede Wurzel herausgenommen werden müsse. Am Parkplatz im Eingangsbereich der Straße etwa könne man diese doch im Boden lassen, schlug Hartmut Rulle vor. In der Lindenstraße, für die der Landesbetrieb Straßen.NRW zuständig ist, habe man die Wurzeln auch nur oberflächlich herausgenommen, so Rulle. Und das funktioniere.

Die Verwaltung wurde vom Rat beauftragt, einen neuen kostengünstigeren Vorschlag zu erarbeiten und diesen dann im Gemeindeentwicklungsausschuss zur Diskussion vorzulegen.

Das zweite Projekt im Rahmen des Straßenbaumkonzeptes, die Coubertinstraße, wird ebenfalls noch einmal neu aufgerollt. Auch hier waren die Kosten der Knackpunkt. Für ein Gutachten sollten 30 000 Euro eingestellt werden. Die Entfernung einzelner Bäume und die Neubepflanzung könne man auch ohne Gutachten machen, glaubte die Mehrheit im Rat.

Die Verwaltung war zwar der Meinung, dass man eine gutachterlich gestützte Planung brauche, die Ratsfraktionen blieben aber bei ihrer Ansicht. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Verwaltung einen neuen Beschlussvorschlag für den Gemeindeentwicklungsausschuss vorbereiten soll.

Unangenehm berührt zeigte sich Jan Van de Vyle (UBG). „Wir haben über ein Jahr zu diesem Antrag beraten. Und jetzt beschließen wir ihn nicht.“ Er hätte sich gewünscht, den Bürgern zumindest eine Alternative anbieten zu können. Die war aber im Rat so kurzfristig nicht zu entwickeln. Die Anwohner müssen also weiter Geduld haben.