Die Entscheidung ist gefallen: Die SPD Nottuln wird zur Kommunalwahl im nächsten Jahr keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten oder -kandidatin aufstellen. Wie SPD-Vorsitzender Manfred Kunstlewe im WN-Gespräch erläuterte, habe sich der Parteivorstand in dieser Woche mit dem Thema beschäftigt und entschieden, darauf zu verzichten. „Wir wollen uns ganz auf die Gemeinderatswahl konzen­trieren und daran arbeiten, dass wir als SPD ein gutes Ergebnis erzielen und so eine starke sozialdemokratische Fraktion in den Rat entsenden können“, betonte Kunstlewe.

Keine Informationen habe die SPD darüber, ob die Bürgermeisterin, die ja SPD-Parteimitglied ist, noch einmal antreten wolle, sagte Kunstlewe. Sie habe aber die Möglichkeit, aus dem Amt heraus zu kandidieren.

Bei der Kommunalwahl 2014 erzielte die SPD in Nottuln 20,4 Prozent der Stimmen. Diesen Anteil zu halten oder gar auszubauen, das ist keine leichte Aufgabe angesichts der Schwäche der Bundespartei und der ungewissen Zukunft der Großen Koalition in Berlin, wissen auch die Nottulner Genossen.

Ungeachtet der bundes- und landespolitischen Entwicklung sind die Nottulner SPD-Mitglieder überzeugt, dass eine starke SPD der Kommunalpolitik nur gut tue. Davon wolle man die Bürger überzeugen. Wer Fragen zur SPD Nottuln oder Interesse an einer kommunalpolitischen Mitarbeit hat, kann sich gerne an Manfred Kunstlewe wenden (manfred.kunstlewe@spd-nottuln.de).