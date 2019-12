Die Organisatoren hatten nicht zu viel versprochen. Der Innenhof des Rathauses an der Domherrengasse zeigte sich als ideale Kulisse für einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Liebevoll dekorierte Hütten, schön geschmückte Weihnachtsbäume und eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgten für ein besonderes vorweihnachtliches Flair. Für die musikalische Untermalung sorgte Dennis Polpetermenke.

Trotz des eher ungemütlichen Wetters kamen viele Besucher, um sich im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern zu lassen. Aus Darup kamen Claudia und Wilfried Schaßer: „Der Weihnachtsmarkt ist sehr ansprechend und einfach nur schön“. Auch Familie Borgert aus Nottuln war begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass es diesen Markt gibt. Das Angebot ist völlig ausreichend.“ Eine oft gehörte Meinung bei Besuchern.

Auch Ausstellerin Sabrina Smieja vom „I-Tüpfelchen“ war mehr als zufrieden. „Mir gefällt besonders die familiäre Atmosphäre, sehr nette Kunden und, nicht unwichtig, das Kaufinteresse.“ Andere Aussteller äußerten sich ähnlich. Und tatsächlich verströmte der Weihnachtsmarkt ein besonderes Flair. Klein , aber sehr fein.

Impressionen vom Nottulner Weihnachtsmarkt

Keine Massenware, sondern ein ausgesuchtes Sortiment prägte den Markt. Holzarbeiten, Drechselware, vielfältiger und individueller Dekorationsschmuck aus Papier, Draht, Stoff, Holz, Stein. Krippen, handgefertigte Puppen, Vogelhäuser, Kopfbedeckungen und Schmuck im Stil der 1950er-Jahre, beleuchtete Bilderrahmen, Papeterie-Waren, handgebundene Bücher, Honig, Wachsprodukte, Met, diverse Leckereien und köstliche Liköre und vieles mehr. Für jeden Geschmack und Geldbeutel war etwas dabei.

Auch das westfälisch orientierte Speisen- und Getränkeangebot kam an. Leckerer Grünkohleintopf, Krustenbraten, Waffeln, Apfelstrudel und Bratäpfel fanden reißenden Absatz. Das Getränkeangebot kam bestens an: Glühwein, Eierpunsch, Kinderpunsch, Kakao und Kaffee. Sich bei einem Glühwein oder einem Kaffee in geselliger Runde zu unterhalten, gehörte zum gemütlichen Teil dieses Weihnachtsmarktes.

Der Nikolaus (Achim Rohm) wurde vom Kinderchor St. Martinus (Leiter Heiner Block) begleitet. Leuchtende Kinderaugen, zufriedene Eltern und Großeltern waren sichtlich gerührt von diesem Auftritt. Gemeinsam mit dem Publikum wurden noch einige Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Danach gab es Leckereien vom Nikolaus für die Chorkinder.

Im Äbtissinnenzimmer im Rathaus ließen sich viele Familien von der edel gewandeten Märchenerzählerin Margarete Rademacher ins Reich der Märchen entführen. Ein Höhepunkt war sicher der Auftritt der BMV am Samstag. Aus den geöffneten Fenstern des Rathauses ertönten weihnachtliche Melodien. Ein Hochgenuss für Ohren und Augen.

Am Sonntag waren der Jugendchor von St. Martinus und auch ein Klarinettenensemble der BMV zu hören. Ein weiteres Highlight: die Premierenvorstellung der Puppenbühne Nottuln. Sie zeigte zweimal das Stück „Drei Haselnüsse für Nottuln“. Nicht nur die Kinder waren fasziniert. Vorgestellt wurden die Akteure vom Mitbegründer Rolf-Heinrich Lampe. Der Kasper (Jochen Beckhaus) ging zum Schluss noch einmal persönlich auf das Publikum zu. „Wir haben Advent und feiern bald Weihnachten. Lasst uns doch gemeinsam noch ein paar Weihnachtslieder singen.“ Neudeutsch ausgedrückt. „Rudelsingen“. Schon ertönten bekannte Lieder aus vielen Kehlen. Tatkräftig unterstützt von einigen Sangesbrüdern des MGV. Weihnachtsstimmung in seiner schönsten Form.

Auch beeindruckend! Ein Nachtwächter in zünftiger Kleidung mit Lanze und Laterne verkündete an allen drei Tagen das Ende der Marktzeit. Der Nottulner Carl Schulze übernahm diese Aufgabe. Er engagiert sich im Bereich „Napoleonic Reen­actment“. Dabei geht es darum, Ereignisse aus der Zeit Napoleons historisch genau zu rekons­truieren.

Hat sich der Aufwand gelohnt, waren die vielen Arbeitsstunden sinnvoll investiert? Dazu die Initiatoren Kathrin und Holger Klein: „Wir sind mehr als zufrieden. Genauso haben wir uns diesen ersten Weihnachtsmarkt vorgestellt. Überall zufriedene und gut gelaunte Menschen. Natürlich wird es 2020 wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Die Bürgermeisterin hat schon zugestimmt.“