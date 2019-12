Zwei gelbe Schweine haben eigentlich alles, was sie zum Leben brauchen. Doch sie fühlen sich unglücklich. Also machen sie sich, unabhängig voneinander, auf den Weg, das Glück zu finden. Unterwegs treffen sie auf eine Eule und auf einen Fuchs, die ihnen Tipps geben, wie sie das Glück finden, oder den Hinweis, dass sie das Glück bereits in sich tragen.

„Zwei suchen das Glück“ ist im Agenda Verlag in Münster erschienen. Foto: Bendler/Schleiner-Tietze

Die Diplom-Psychologin und Autorin Ursula Schleiner-Tietze behandelt in ihrem neuen Buch in kindgerechter Weise aktuelle Themen wie Ausgrenzung oder sich anders fühlen und anders sein. „Die Geschichte ist aber auch für Erwachsene geeignet“, betont die Autorin. Christa Bendler , die mit Ursula Schleiner-Tietze befreundet ist und als Modistenmeisterin in Münster tätig ist, hat auch diesmal wieder schöne Zeichnungen zum Text erstellt.

Das Buch erscheint am Montag (16. Dezember) und ist dann im Buchhandel erhältlich.