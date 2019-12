„Können Sie singen?“, wollte Frontmann Sjoerd am Samstagabend in der sehr gut gefüllten Alten Amtmannei von den Konzertbesuchern wissen. Und natürlich konnten sie. Schließlich riss die Musik und Bühnenperformance der niederländischen Irish-Folk Band „ Harmony Glen “ von Anfang an mit. Garniert wurde das ganze von amüsanten Ansagen, bei denen sich Sjoerd zwar immer wieder für sein nicht so gutes Deutsch entschuldigte, aber schließlich galt: „Sie sind hier für Musik!“

Musikerin Nienke und die vier Musiker waren auf Einladung von Blues in Nottuln das erste Mal in Nottuln und hatten bei ihrer Premiere in der Gemeinde offensichtlich genauso viel Vergnügen wie die Zuhörer. Nicht nur Besucher aus Nottuln und Umgebung hatte das Konzert angelockt. Unter anderem auch aus dem Sauerland waren Anhänger(innen) der Band, gut zu erkennen an den Fan-Shirts, angereist.

Tolle Premiere von „Harmony Glen" in Nottuln

Mit ihrem individuellen Stil – „Irish Folk Extravaganza“ – und ihrer schwungvollen Show im stilechten Bühnenoutfit begeisterte „Harmony Glen“ alle Anwesenden. Die Fünf präsentierten irisch-keltische Musik, in die aber auch musikalische Impulse aus aller Welt einfließen.

Virtuos griff Sjoerd mal zu Banjo, Gitarre, Mandoline und Flöte, Nienke zur Gitarre, Dominique zum Bass, Gilian mal zur kleinen oder großen Flöte und zum Dudelsack, und Niels saß an den Drums. Da hörte sich das vom ganzen Saal in keltischer Manier gesungene „Christmas is here“ zwar nicht sehr weihnachtlich an, und selbst Sjoerd musste über die Pantomime seiner „Boysingers“ auf der Bühne dazu lachen, aber Publikum und Band waren bestens gelaunt dabei.

„Das war ein absolut gelungenes Konzert“, waren sich zum guten Schluss alle über das diesjährige „Roots-Music“-Projekt von Blues in Nottuln einig. Diese Konzerte finden bisher nur einmal im Jahr im Dezember statt.