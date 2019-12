Nein, das Wetter war wirklich nicht vorweihnachtlich gemütlich. Aber der guten Laune tat das beim Adventsbasar im St.-Bonifatius-Kindergarten keinen Abbruch. Dicht gedrängt saßen Groß und Klein unter dem großen Pavillon, den Erzieherinnen und Eltern am Mittag aufgebaut hatten. Sie genossen frisch gebackene Waffeln und Crêpes, Grünkohl und Reibeplätzchen.

In einer Ecke war die Wichtel-Werkstatt untergebracht, in der Eltern und Kinder gemeinsam kleine Bastelarbeiten machten. Dana Holdack-Schneider verkaufte hübsche Handarbeiten zugunsten der Kinderkrebshilfe, Familie Kückmann vom Sandsteinhof bot Dekoartikel auf Spendenbasis an.

Und die Kinder selbst hatten auch einiges vorbereitet: Dominozüge, Schneemannkekse und Honigkuchentannen hatten sie gebacken. Eine gläserne Spendenbox wurde von den zahlreichen Besuchern gut gefüllt. Das Geld sammelte der Elternrat für die gemeinsame Abschlussfahrt im kommenden Jahr.

„Das ist unser zweiter Adventsbasar“, erklärte Kindergartenleiterin Andrea Peper-Kewitz und freute sich sehr über den Riesenandrang. Und verriet dann auch das Rezept für das Gelingen der Veranstaltung: „Elternrat und Kita-Team arbeiten super zusammen.“ Nach dem Erfolg am Freitagabend dürfte der Adventsbasar 2019 nicht der letzte gewesen sein . . .