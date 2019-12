Nach der erfolgreichen Hip-Hop-Dance-Party im Dezember vergangenen Jahres war schnell klar, dass dieser Abend nach einer Wiederholung schreit. Genau diese fand nun am vergangenen Freitag im Nottulner Jugendtreff statt.

Rund 50 Besucher und Tänzerinnen waren vor Ort und haben gezeigt, was sie auf der Bühne drauf haben, berichtet das Treffpunkt-Team. Neben den zwei Tanztruppen aus Nottuln haben drei weitere Combos aus Lüdinghausen und Havixbeck ihr Können präsentiert.

Um 18 Uhr öffnete das Jugendzentrum die Türen und schon strömten die Besucher und Tänzer in den Treff. Nach überstandener Nervosität ging es dann auf der Bühne so richtig heiß her. „Es ging darum zu zeigen, was man drauf hat. Das aber ohne bewertet zu werden. Jeder hat für jeden applaudiert. Einfach klasse“, freute sich Treffpunkt-Mitarbeiter Daniel Bertelsbeck über den gelungenen Abend.

Richtig klasse war dann noch der Ausklang. Es dauerte nicht lange, da waren alle Tänzer gemeinsam auf der Tanzfläche und haben noch gut eineinhalb Stunden gemeinsam getanzt. Auch der eine oder andere Treffbesucher hat ordentlich mitgemischt. Daniel Bertelsbeck: „Das verbindet, das schweißt zusammen und macht einfach bei allen gute Laune. Einfach nur Top!“