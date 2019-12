Der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung, dem auch viele Nottulner angehören, lädt alle Tierfreunde am Sonntag (22. Dezember) zu seiner traditionellen Tierweihnacht am Tierheim in Lette ein (Stripperhoek 51a). Die Veranstaltung startet um 12 Uhr. Die Schirmherren Ramona und Jürgen Drews haben ihr Kommen zugesagt. Sie haben zusammen mit einer Firma für Tierfutter zu einer großen Spendenaktion aufgerufen. Das Ergebnis wird um 14.30 Uhr bekannt gegeben.

Um 15 Uhr schaut der Nikolaus vorbei, um mit den Besuchern traditionelle Weihnachtslieder erklingen zu lassen. Im Anschluss wird der Sieger des Fotowettbewerbs gekürt. Das ausgewählte Foto soll das Roll-Up-Banner des Tierschutzvereins schmücken.

Neben Kaffee, Kuchen und Waffeln, Bio-Grillwürstchen vom Hof Büning und leckeren veganen Spezialitäten warten eine Tombola und schöne Dinge an dem Kreativstand auf die Besucher, berichtet der Tierschutzverein. Außerdem können sich die Besucher wie immer auch an den Ständen weiterer Vereine informieren, die rund um das Thema Tier und Tierschutz aktiv sind.

Jürgen und Ramona Drews engagieren sich für das Tierheim in Lette. Foto: Alexandra Schlüter

Der Erlös der Tierweihnacht soll für die Begleichung der Tierarztkosten verwendet werden, die in diesem Jahr außergewöhnlich hoch zu Buche schlugen, teilen die Tierschützer mit. Viele der abgegebenen Tiere waren schwer krank und benötigten aufwendige Operationen oder andere kostenintensive tierärztliche Versorgungen.

Die Tierschützer freuen sich auf ein gemütliches Beisammensein und viele interessante Gespräche.