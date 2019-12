Einstimmiges Votum

Dr. Dietmar Thönnes aus Schapdetten ist in diesen Tagen noch mehr unterwegs als sonst. Seitdem ihn die Findungskommission von CDU , Grünen und FDP als überparteilichen Bürgermeisterkandidaten vorgeschlagen hat (wir berichteten), trifft sich der Schapdettener mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern aus Politik und Gesellschaft. „Von jedem Treffen nehme ich etwas mit. Die Nottulner haben viel zu erzählen“, schilderte Thönnes am Montagabend in der Mitgliederversammlung der Grünen. Das Feuer, sich für seine Heimatgemeinde als Bürgermeister zu engagieren, brenne nach wie vor in ihm, betonte er. Ihn reize die Zweischichtigkeit der Aufgabe. Einerseits sei der Bürgermeister Chef der Verwaltung, andererseits sei er auch Diener des Rates und der Gemeinde.

Ein Amtsverständnis, das den Anwesenden gefiel. So war es keine Überraschung, dass die zehn stimmberechtigten Mitglieder unter den 16 Anwesenden Dietmar Thönnes einstimmig und ganz offiziell zum Bürgermeisterkandidaten wählten. Beifall brandete auf, als Kreissprecher Rainer Michaelis offiziell das Ergebnis verkündete. Grünen-Fraktionssprecher Richard Dammann gratulierte und hatte schon mal ein Exem­plar des Gemeindehaushalts 2020 für Thönnes mitgebracht.

In seiner Begrüßung ging Richard Dammann noch einmal auf die Arbeit der Findungskommission ein. Es habe gute und verlässliche Gespräche geben, die Professionalität der beteiligten Partner habe überzeugt. Dammann betonte, dass die Zusammenarbeit bei der Suche nach dem besten Bürgermeisterkandidaten nicht mit einer Koalition verwechselt werden dürfe. Denn in der Sachpolitik geben es natürlich Unterschiede zwischen den Parteien. Im Wahlkampf für den Gemeinderat wolle man diese unterschiedlichen Positionen deutlich herausstellen.

Dietmar Thönnes nutzte die Versammlung, um seine Person, seinen beruflichen und ehrenamtlichen Werdegang vorzustellen. Wobei er allerdings den Schapdettener Mitgliedern der Grünen schon bestens bekannt ist.

Mit großer Aufmerksamkeit hörten die Anwesenden zu, wie es zum ersten Impuls für die Bürgermeisterkandidatur gekommen war. Thönnes berichtete von einem Gespräch mit der Bürgermeisterin, das er als Vertreter des Initiativkreises ZAK des Vereins „Schapdettener für Schapdetten“ (SfS) geführt habe. Der Vorschlag, die Arbeit des Initiativkreises in das Konzept der Klimaschutzkommune Nottuln einzubinden, sei auf wenig Gegenliebe gestoßen. Das Gespräch wurde lauter. Die wenig erfreuliche Reaktion der Bürgermeisterin habe sein Mann mit den Worten kommentiert: „Das kannst Du aber besser!“ Und genau diese Aussage machte auch später SfS-Vorsitzende Walburga Niemann, als die Situation besprochen wurde. Der Impuls war da, Thönnes meldete sich bei der Findungskommission. Nun ist er Bürgermeisterkandidat.

Die Grünen wollen sich nun auf die Gemeinderatswahl konzentrieren. Richard Dammann kündigte an, man werde alle 16 Wahlbezirke mit Direktkandidaten besetzen. Es gelte, eine absolute Mehrheit der CDU zu verhindern und einen ausgewogenen Rat zu bekommen. Der Fraktionssprecher der Grünen bedauerte die momentane Schwäche der SPD. „Sie wird meiner Meinung weit unter Wert gehandelt.“ Dammann: „Ich wünsche den Genossen, dass sie nicht abschmieren. Und das ist ernst gemeint.“