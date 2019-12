Seit einem Jahr bietet die Daruper BürgerGenossenschaft in Zusammenarbeit mit dem Verein Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP) das Hilfs- und Betreuungsangebot für Senioren „bi Schoppmann“ an: In der Gruppe werden dementiell erkrankte oder andere in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkte Personen außerhalb ihres eigenen Haushalts betreut.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde dankte der Aufsichtsrat der Daruper Bür­gerGenossenschaft den Betreuerinnen Andrea Rüdenburg, Helga Splitthoff und Luise Tuneke, die das Angebot mit viel Engagement und Freude begleiten, führ ihren Einsatz.

Mit einem abwechslungsreichen Programm und einer individuellen Unterstützung konnten im vergangenen Jahr insgesamt 30 Termine für zehn verschiedene Betreuungsgäste angeboten werden. Teilweise nahmen auch die Angehörigen am Betreuungsangebot teil. Viel Lob fand zudem die gemütliche Atmosphäre im Café des Alten Hofes Schoppmann und die freundliche Bewirtung durch die IBP.

Das Betreuungsangebot „bi Schoppmann“ geht nun in die Weihnachtspause und startet ab 7. Januar (Dienstag) von 14.30 bis 17.30 Uhr wieder im 14-tägigen Rhythmus. Weitere Informationen gibt es bei Helga Splitthoff unter ✆ 0 25 02/95 66 und im Internet.