Ein in Nottuln frisch gestohlener, hochwertiger VW Touareg ist in der Nacht zum Mittwoch in einem Waldgebiet in Greven unweit des Wasserwerks wieder aufgetaucht – in Vollbrand stehend.

Als Feuerwehr und Polizei am späten Dienstagabend um 23.11 Uhr alarmiert wurden, stand der Wagen bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit einem üppigen Einsatz von Schaummittel, verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf die Vegetation.

Noch während des Feuerwehreinsatzes stellte sich anhand der Kfz-Kennzeichen heraus, dass es sich bei dem VW Touareg um ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug gehandelt hat. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Coesfeld war der ehemals schwarze Touareg in der Nacht zum Samstag (14. Dezember) nachts gegen 0.17 Uhr vom Hinterhof einer Gaststätte in der Burgstraße in Nottuln entwendet worden (wir berichteten).

Noch in der Nacht nahm sich die Kriminalpolizei des Fahrzeugs an, dessen Überreste sichergestellt wurden. Es scheint fast so, als wäre es den Tätern nicht darum gegangen, das teure Fahrzeug möglichst schnell über irgendeine Grenze ins Ausland zu verschieben. Die Ermittlungen dauern an.