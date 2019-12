Die kfd Nottuln veranstaltet jeweils im Frühjahr und im Herbst im Gymnasium einen Kleidermarkt für gebrauchte Kinderkleidung. „Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass der Erlös hier im Ort bleiben soll. Er soll den Nottulner Familien und Einrichtungen zugute kommen“, teilt das kfd-Team mit.

Die Frauen füllten nun 160 Weihnachtstüten, die an die Nottulner Tafel übergeben wurden. Die Tüten waren gefüllt mit einem Weihnachtsmann, Nüssen, Mandarinen, Äpfeln, Stiften, Notiz- und Malbüchern, Weingummi und Schokolade. Für jeden Geschmack ist da etwas dabei. Ein Dank gehe auch an die Familie Neiteler vom Baumberg, die die Mandarinen gespendet habe, so die kfd.

160 Weihnachtstüten hatte die Nottulner kfd gefüllt. Foto: kfd

Eine Abordnung der kfd – Christine Haase, Anke Meyer, Claudia Tekülve, Melanie Thier und Monika Raestrup – überreichte nun die gepackten Tüten an Alexander Peters von der Coesfelder Tafel, der diese mit Freude entgegennahm.

Übrigens: Der nächste Kleidermarkt für Frühlings- und Sommerkleidung sowie Spielzeug findet am 14. März (Samstag) von 9 bis 12 Uhr im Gymnasium statt. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite www.kleidermarkt-nottuln.de .