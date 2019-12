„Wir verschenken Freude und sammeln dafür ein Lächeln ein.“ Ist das in Nottuln möglich? Ja, das ist möglich. Diese Erfahrung machten am Donnerstagnachmittag die Drittklässler der vom Elternverein Pippi Langstrumpf organisierten Offenen Ganztagsgrundschule (OGS).

In den OGS-Pavillons an der Astrid-Lindgren-Grundschule war nicht zu übersehen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Gruppenräume und Fenster waren in üppiger Weise adventlich geschmückt worden. Ein gemeinsam gesungenes Weihnachtslied aller OGS-Kinder leitete das adventliche Beisammensein der Gruppen kurz vor dem Start in die Weihnachtsferien ein.

Die Drittklässler, die von Teamleiterin Natalie Manankov und Hanni Keßel betreut werden, hatten sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie haben sich in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema „Gefühle“ beschäftigt. Und weil ja gerade Weihnachten die Zeit der Gefühle ist, kamen die Kinder auf die Idee, anderen Menschen in dieser Zeit positive Gefühle zu bereiten, schildert Natalie Manankov.

So bastelten die Kinder kleine Weihnachtsgeschenke, verpackten sie schön und füllten damit einen ganzen Korb. Diese kleinen Geschenke sollten einfach so an andere Menschen überreicht werden. Geübt wurde auch, wie man die Passanten anspricht.

Mit dem Geschenkekorb in der Hand und noch ausgestattet mit einer Weihnachtsmütze ging die Gruppe zum Nottulner Wochenmarkt, begleitet von Natalie Manankov und Pippi-Langstrumpf-Geschäftsführerin Ingrid Stange. Und die Reaktionen der Passanten:

„Alle war zunächst sehr überrascht, dann ungläubig, dass ihnen jemand etwas schenken wollte, ohne dafür eine Spende zu erwarten, und dann haben sich alle wirklich sehr gefreut“, schilderte Ingrid Stange die Reaktionen der Nottulner. „Ruckzuck waren die vorbereiteten kleinen Weihnachtsgeschenke verteilt. „Ich bin richtig stolz auf die Kinder, dass sie sich eine so tolle Aktion ausgedacht haben“, lobte Stange die Jungen und Mädchen.

In der anschließenden Adventsfeier bei heißem Kakao und selbst gebackenen Plätzchen wurden die zuvor gemachten Erfahrungen ausführlich besprochen. Jedes Kind berichtete dabei von seinen Gefühlen und Eindrücken bei dieser Aktion. Die gemeinsame Erkenntnis: „Wenn ich Freude schenke, macht das auch mich glücklich.“