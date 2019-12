Das Motto der zukünftigen 14 Schulkinder des St.-Marien-Kindergartens in Appelhülsen lautet: „Wir lernen unser Dorf kennen“. Dafür besuchten sie nun Apotheker Nils Oelschläger-Brune in der Marien-Apotheke.

Mit viel Geduld erklärte er ihnen, wie die Medikamente in die Apotheke – auch Offizin genannt – kommen, dass sie am Computer erfasst werden müssen und wo sie dann einsortiert werden.

„Warum bekommen die Kunden eine Papiertüte als Verpackung für ihre Medikamente?“, fragte er die Kinder. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Weil das umweltfreundlicher ist!“ Er nahm die Kinder mit in das Labor, in dem sie gemeinsam Anisbutter herstellten und in kleine Töpfchen abfüllten. Nils Oelschläger-Brune hatte außerdem eine große Schüssel mit getrockneten Pflanzenteilen für einen Früchtetee zusammengestellt. Jedes Kind durfte an der Waage eine Portion abwiegen, in eine Tüte füllen und mit nach Hause nehmen.

Mit einer Papiertüte in der Hand, gefüllt mit Anisbutter, Früchtetee, einem roten Deko-Stern und natürlich mit ein paar der beliebten Traubenzuckerbonbons verabschiedeten sich die Kinder mit einem kleinen Abschiedslied, bevor sie den Rückweg zum Kindergarten antraten.