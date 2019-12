Es ist nur eine kleine Flamme, aber mit einer großen Botschaft: „Mut zum Frieden!“ So lautet das Motto der diesjährigen Friedenslicht-Aktion, an der sich auch die Nottulner Pfadfinder – Stamm St. Martin – beteiligen. Etwa 20 von ihnen nahmen am Sonntag am Pfadfindergottesdienst im Dom Münster teil, berichtet Stammesvorsitzender Malte Schürkötter . Nach einer 3600 Kilometer langen Reise, ausgehend von der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem, ist das Friedenslicht im Münsterland angekommen und wird seit Montag auch in der Gemeinde weitergereicht. Sowohl die jüngeren als auch die älteren Pfadfinder sind in der Gruppe oder in kleinen Zwei-Personen-Teams mit einer Laterne unterwegs, in der sich eine Kerze mit der Friedenslicht-Flamme befindet. Und die Pfadfinder machen bei ihren Begegnungen viele positive Erfahrungen, schildern Malte Schürkötter und Frauke Schiewerling , als sie das Friedenslicht auch zur Lokalredaktion brachten. „Es freut sich jeder, wenn wir vorbeikommen“, erzählen sie. Das galt zum Beispiel auch für die Gemeindeverwaltung. Dort überbrachten Schiewerling und Schürkötter der Beigeordneten Doris Block und der Verwaltungsmitarbeiterin Stephanie Kockmann stellvertretend für alle Mitarbeiter der Verwaltung das Friedenslicht. Noch bis zur zweiten Januarwoche steht das Friedenslicht im Bürgerservice – Meldewesen – am Stiftsplatz. Interessierte Bürger, die das Friedenslicht zu sich nach Hause holen möchten, können ihre Kerze am Friedenslicht im Rathaus entzünden.

Die Pfadfinder suchen derzeit viele Einrichtungen und Unternehmen auf, nicht nur in Nottuln, sondern auch in den Ortsteilen. Der Höhepunkt der Friedenslicht-Verbreitung wird am Heiligen Abend sein, wenn die Pfadfinder in die katholischen und evangelischen Gottesdienste kommen – mit dem Licht, das „Mut zum Frieden“ machen möchte. Domprobst Kurt Schulte vom Bistum Münster betont: „Der Mut zum ersten Schritt ist ein Weg zum Frieden – in der Politik, wie in der Familie und im Freundeskreis. Den ersten Schritt zu machen, macht uns nicht kleiner, sondern stärker. Das Friedenslicht ermutigt uns, den ersten Schritt zu machen.“