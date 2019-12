Am morgigen Sonntag (22. Dezember) ist es soweit: Die Musikerinnen und Musiker der Blasmusikvereinigung Nottuln (BMV) laden zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Martinus ein. Ab 17 Uhr erklingen in gewohnter Weise mehr und auch weniger bekannte weihnachtliche Melodien und andere besinnliche Stücke.

Die Akteure des sonntäglichen Nachmittags bilden dabei zum einen die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters der BMV unter der musikalischen Leitung von Dirigent Wolfgang Hoerning. Beim Stück „Schindlers List“ werden die BMV-Musiker von der Nottulnerin Emma Brieden als Solistin an der Geige unterstützt.

Daneben wird erneut das Jugendorchester der BMV zu sehen und vor allem zu hören sein. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Nils Walter. Es sind bekannte weihnachtliche Melodien gemischt mit aktuellen Arrangements, die das Repertoire dieser Orchestergruppe bestimmen.

Ihr erstes Weihnachtskonzert indes bestreiten die Jungen und Mädchen des Vororchesters unter der Leitung von Norbert Frye-Welp. Vor gut zwei Jahren neu initiiert, zählt diese relative kleine Gruppe inzwischen zu einer festen Größe im Ausbildungsbereich der BMV. Die Besucher des Konzerts selbst sind gefragt, wenn Weihnachtsmusik zum Mitsingen erklingt. Der Eintritt ist frei.