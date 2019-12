Mit großer Vorfreude bereiten sich die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Cäcilia Appelhülsen auf ihr Weihnachtskonzert vor. Zu dieser traditionellen Veranstaltung lädt der Chor am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) die ganze Gemeinde und alle Freunde der Musik sowie insbesondere auch die Fördermitglieder des Chores ein. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt.

Neben traditioneller Weihnachtsliteratur unterschiedlicher Epochen stehen auch Teile aus der „Missa brevis Sancti Joannis de Deo“ von Joseph Haydn auf dem Programm. Begleitet wird der Chor von einem kleinen Kammerorchester.

Wie in jedem Jahr ist das Publikum eingeladen, in den Gesang bekannter Weihnachtslieder mit einzustimmen. Die Gesamtleitung des Konzertes liegt in den Händen von Andreas Scholz. Der Eintritt ist frei. Mit einer Spende am Ausgang unterstützen die Besucher die Deckung der Konzertkosten.

Am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) gestaltet der Chor die heilige Messe um 10 Uhr in der Kirche mit.