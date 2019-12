„Wir sind ein toller Chor!“, war Bernhard Schöppner begeistert. Vor der Ratsschänke Böcker-Menke begleitete er am Freitagabend zahlreiche sangesfreudige Besucher am E-Piano. „Rund 150“, schätzte die Vorsitzende von „Kunst und Kultur Nottuln“, Ulla Wolanewitz . Sie war erfreut über die große Resonanz auf die Einladung des Vereins – in Kooperation mit der Bürgerstiftung Nottuln – zum Offenen Singen von Weihnachtsliedern.

Stimmgewaltig erklangen mit Blick auf die angestrahlte St.-Martinus-Kirche vertraute Lieder. Mit dem traditionellen „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ ging es los. Die entsprechenden Texte zu den Liedern wurden dazu auf eine Leinwand projiziert. Da blieben alle selbst beim etwas modern umgestalteten „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ textsicher, obwohl im Strophenverlauf iPad und Handy gewünscht wurden.

Foto: Marita Strothe

Zwischen den zwei halbstündigen Gesangsblöcken verzauberte Elena Handel aus Havixbeck die Besucher. Begleitet von passender Musik zeichnete die Sandmalerin in verschiedenen Szenen eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte. Unter der Glasscheibe im Sandkasten filmte eine Kamera die Malerei und übertrug die Szenen über den Beamer auf die Leinwand, sodass alle ihre Kunst gut verfolgen konnten.

Es entstanden zuerst die Palmen in der Nähe der Stadt Nazareth, wo Maria vom Engel des Herrn besucht wurde. Mit einem Kilogramm Sand und ihrer Fingerfertigkeit ließ die Künstlerin immer wieder neue Bilder entstehen, ehe sie zum guten Schluss neben Maria und Josef mit dem Jesuskind für alle den Wunsch „Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2020“ schrieb. „Das sieht toll aus“, waren sich etliche Zuschauer einig.