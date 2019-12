„Mal raus kommen“, so betonte Gregor Veltkamp , Vize-Präsident des DRK-Kreisverbandes Coesfeld, Heiligabend beim Besuch der Nottulner Rettungswache, sensibilisiere für Themen, die vor Ort wichtig seien. Traditionell besuchten auch in diesem Jahr Mitglieder der DRK-Spitze die Rettungswachen des Kreises zu Weihnachten.

In Nottuln besuchten Veltkamp, DRK-Justiziarin Patricia Vogel, Kreisrotkreuzleiter Dirk Musholt und Rettungsdienstleiter Michael Hofmann die Diensthabenden. Sechs Rot-Kreuz-Mitarbeiter leisteten dort auch am Heiligen Abend auf Rettungswagen, Notarztwagen und Krankenwagen Hilfe. Mehrere Notfalleinsätze hatten sie am Dienstag schon absolviert, als die Besucher mittags mit Weihnachtspräsenten bei ihnen vorbeikamen.

„Der persönliche Kontakt ist wichtig“, stellte Veltkamp im Gespräch mit ihnen fest, da so die Präsidiumsmitglieder besser mitbekämen, wo vor Ort Mängel beseitigt werden könnten, und sich dann auch dafür einsetzten.

„Wir alle hier sehnen eine neue Wache herbei“, wusste Michael Hofmann zu berichten. „Die Abstimmungsgespräche laufen“, berichtete er von der Grundstücksfindung für den seit längerem geplanten Neubau an der Havixbecker Straße.

„Nottuln ist eine unserer Lehrrettungswachen“, verwies Hofmann auf die besondere Bedeutung der Nottulner Rettungswache. Hier lernen neun der insgesamt 27 Auszubildenden des Kreises. Bis zum Bau einer neuen Rettungswache behilft sich das DRK am aktuellen Standort Lise-Meitner-Straße mit mobilen Unterbringungsmodulen.

„Wir haben hier eine sehr gute, hochwertige Ausstattung“, unterstrich Hofmann. „Jetzt fehlen aber noch die neuen Räumlichkeiten.“