Über 120 Schülerinnen und Schüler aus sechs Klassen des Rupert-Neudeck-Gymnasiums besuchten in der letzten Woche vor den Ferien die Ausstellung „Vom Weggehen und Ankommen“ in der Aschebergschen Kurie. Der Kreisheimatverein Coesfeld, Initiator dieser multimedialen Ausstellung, bot dazu kostenfreie Führungen an, die die Autorin Ulla Wolanewitz allesamt übernahm.

Die Nottulnerin erhielt viele positive Rückmeldungen von den begleitenden Lehrerinnen Jutta Glanemann (stellvertretende Leiterin des RNG), Christine Kuthe und Stefanie Poggemann, die diesen „Pflichtbesuch“ anschließend noch einmal im Unterricht thematisiert hatten.

Eine Schülerin war sehr dankbar, etwas über das Schicksal von Vertriebenen gelernt zu haben, da ihre Vorfahren aus Schlesien stammen, aber nicht mehr leben und ihr niemand mehr davon erzählen kann.

Eine weitere Schülerin betonte, dass sie überhaupt nicht der Typ für langes Stehen und Zuhören in Ausstellungen sei, sie die Geschichten aber so interessant gefunden habe, dass sie noch „ewig hätte zuhören können“. Mehrere Schüler erklärten, dass sie es einen wichtigen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis fänden, dass mehrere Personen aus der Region kamen oder ihnen sogar bekannt waren. Auch die Altersmischung der Protagonisten fanden sie sehr gut. Allen Schülerinnen und Schülern habe der Vortragsstil gefallen, berichteten die Lehrerinnen. Auf absolut großes Interesse sei der Biparcours – die Schüler-Quiz-App – gestoßen, bei der es 20 Fragen zum Inhalt der Ausstellung zu beantworten gab.

Im nächsten Jahr, so das Gymnasium, wandert die Ausstellung zunächst in den Billerbecker Bahnhof. Dort wird sie am 12. Januar (Sonntag) um 11.30 Uhr eröffnet und ist anschließend im Eisenbahnwaggon bis zum 2. Februar zu sehen. In Coesfeld wird sie am 6. Februar (Donnerstag) um 19 Uhr in der Synagoge eröffnet, wo sie bis zum 15. Februar zu sehen ist.