„Das Geld sehen Sie nie wieder“

Johannes Duda ist da, wenn jemand zum Opfer von Kriminalität geworden ist. Der Nottulner ist seit 2007 Außenstellenleiter des Weißen Rings im Kreis Coesfeld und hat auch im abgelaufenen Jahr wieder in über 20 Fällen Hilfe geleistet. In der überwiegenden Zahl habe es sich dabei um sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung gehandelt. Ein schweres Thema, bei dem nicht selten auch Kinder als Opfer betroffen sind, wie Duda berichtet. Aber auch Körperverletzungen oder EC-Kartenraub waren Fälle, in denen er geholfen hat. Neben der Hilfe für Opfer ist die Prävention eine Säule der Arbeit des Weißen Rings. Und da steht ein Thema ganz oben auf der Liste: betrügerische Anrufe.

„Ich werde immer wieder zu Vorträgen eingeladen, um Seniorinnen und Senioren zu erklären, was sie tun können, um sich vor solchen Trickbetrügern zu schützen“, erklärt Duda und hat eine ganze Reihe von guten Tipps parat. Einer ist, sich im Telefonbuch gar nicht oder lediglich mit abgekürztem Vornamen eintragen zu lassen. „Denn die Täter suchen gezielt nach Senioren. Und wenn eine Wilhelmine oder ein Karl-Josef im Telefonbuch steht, ist die Chance groß, dass es sich um den Anschluss eines älteren Menschen handelt.“

Die Varianten, mit denen Betrüger an das Geld ihrer Opfer kommen wollen, sind vielfältig. Bekannt ist der „Enkel-Trick“, bei dem ein angeblicher Enkel dringend Geld von der Oma oder dem Opa braucht, weil er aktuell in einer finanziellen Klemme stecke. Ein Freund komme vorbei und hole das Geld ab. „Auf diese Weise sind schon sechsstellige Summen erbeutet worden“, weiß Johannes Duda. „Seien Sie misstrauisch, wenn Personen sich am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Auch bei Ratespielchen wie ‚Rate mal, wer dran ist‘, sollten Sie auf keinen Fall mitmachen und Namen nennen.“ Wenn man Zweifel an der Identität des Anrufers hat, sollte man auflegen und den Bekannten oder Verwandten selbst anrufen.

Aber auch falsche Polizisten melden sich. Die erzählen dann von Einbrüchen in der Nachbarschaft und dass man die Wertgegenstände und das Geld des Angerufenen in Sicherheit bringen und/oder registrieren müsse. Dass die Betrüger sich manchmal unter der Rufnummer 110 melden, macht ihre dunklen Absichten übrigens offenbar: „Das ist die bundesweite Notrufnummer. Von der aus ruft die Polizei Sie nie an. Wenn die Polizei anruft, ist die Nummer immer unterdrückt“, so Duda. Auch dass die falschen Beamten dann in Uniform erscheinen, sei kein Beweis, sondern eher verdächtig, sagt der Nottulner: „Kripobeamte kommen immer in Zivil.“

Also: „Legen Sie bei unerwünschten Anrufen sofort auf. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern dient ihrem eigenen Schutz.“ Auf Diskussionen sollte man sich nicht einlassen, die Betrüger seien oft sehr redegewandt und „wickeln Sie um den Finger“. Dabei beschaffen sie sich versiert Informationen über ihre Opfer. „Geben Sie keine Informationen über ihre finanziellen Verhältnisse oder ihr Umfeld heraus.“

Eine Masche sei auch, dass sich Betrüger als Bankmitarbeiter melden und sich unter dem Vorwand, dass Daten abgeglichen werden müssten, die Bankverbindung mitteilen lassen, berichtet Johannes Duda. Haben die Täter diese, dann sei eine Überweisung auf ein Konto im Ausland ganz schnell hinter dem Rücken des Opfers durchgeführt. „Das Geld sehen Sie nie wieder.“

Grundsätzlich sollte man, so rät der Weiße Ring, telefonische Angebote, die man nicht angefordert hat, ablehnen. Das gilt im Übrigen auch für Haustürgeschäfte. „Man hat zwar nach Vertragsabschluss ein vierzehntägiges Widerrufsrecht“, erklärt Duda. Aber nicht selten gebe es keine Adresse und keinen Ansprechpartner bei der angeblichen Firma. Und dann wird es schwierig.

Wichtig ist Johannes Duda, dass die Angerufenen sich, auch wenn sie nicht zu Schaden gekommen sind, bei der Polizei melden. „Für die Polizei können solche Hinweise die Puzzleteile sein, die sie braucht, um einen Täter zu fassen.“

Übrigens kommen die Betrüger nicht nur über das Telefon an ihre Opfer heran. Eine andere Masche sei auch der direkte Besuch an der Haustür. Dann erscheinen die Täter in der Regel zu zweit, geben sich zum Beispiel als Mitarbeiter einer Firma aus, die die Rauchmelder überprüft, oder als Mitarbeiter zum Beispiel der Gemeindewerke, die den Wasseranschluss prüfen müssen. Und während der eine so tut, als kontrolliere er Rauchmelder oder Wasseranschlüsse, räumt der andere hinter dem Rücken des Opfers die Schmuckschatulle aus. „Seien Sie bei Hausbesuchen besonders kritisch, fragen Sie nach, lassen Sie sich Ausweise zeigen, rufen Sie bei der angeblichen Firma an.“ Ansonsten ist man schneller Opfer, als einem lieb sein kann.