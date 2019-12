Angeregt durch das Netzwerk zdi.NRW (Zukunft durch Innovation.NRW) hat der Informatikkurs der Liebfrauenschule in Kooperation mit dem Unternehmen 361gradmedien aus Nottuln ein Projekt zur Neugestaltung des Schulflyers durchgeführt.

Die Gewinner des internen Wettbewerbes präsentierten gemeinsam mit Neele Hohberg und Dirk Teichmann von 361gradmedien, Schulleiter Heinrich Willenborg und Informatiklehrer Christoph Ihmenkamp den erfolgreichen Entwurf für das neue Informationsblatt der Schule. Dieses sei inzwischen in Druck gegangen und an Schüler und Eltern der Grundschulen in der Gemeinde Nottuln verteilt worden, wie die Kooperationspartner in einer Pressemitteilung erläutern.

Beide Seiten zeigten sich bei der Präsentation erfreut über die erfolgreiche Zusammenarbeit, die den Schülerinnen und Schülern ein praxisorientiertes Projekt zur Erweiterung und Anwendung ihrer Kenntnisse im Bereich der Informatik bietet.

Dirk Teichmann zeigte sich begeistert über die Gelegenheit, die Zusammenarbeit zwischen schulischen und außerschulischen Partnern zu intensivieren und kündigte gemeinsam mit Schulleiter Heinrich Willenborg an, weitere Projekte im Rahmen dieses Netzwerkes zu unterstützen und zu begleiten.