Die Pfarrgemeinde St. Martin hat auch in diesem Jahr wieder ihre Statistik vorgelegt und in den Pfarrmitteilungen veröffentlicht (Stand: Dezember). Dabei fällt auf, dass sich die Zahl der Kirchenaustritte im Vergleich zum Vorjahr, als insgesamt 65 Personen aus der Kirche ausgetreten sind, auf nunmehr 121 in diesem Jahr erhöht hat. Auch die Gesamtzahl der Gemeindemitglieder ist gesunken, und zwar von 12 027 im vergangenen Jahr auf 11 883 in diesem Jahr. Ebenso ging auch die Zahl der Kirchenbesucher von 751 im Jahr 2018 auf nunmehr 673 in diesem Jahr zurück.

Weitere Zahlen aus der aktuellen kirchlichen Statistik sind erfreulicher. So gab es in diesem Jahr drei Wiederaufnahmen (im Vorjahr waren es zwei gewesen) und stieg die Zahl der Taufen von 100 im Vorjahr auf 106. Auch die Zahl der Erstkommunionen erhöhte sich, in 2018 waren es 99, in diesem Jahr sind es 116 gewesen. Firmungen schließlich gab es im vergangenen Jahr 98 (im Vorjahr waren es 112 gewesen).

Kirchliche Trauungen fanden 17 statt, in 2018 hatte die Pfarrgemeinde 20 gezählt. Eine Silberhochzeit gab es in diesem Jahr, fünf hatte es im Vorjahr gegeben. Zehn Goldhochzeiten konnten in diesem Jahr gefeiert werden, sieben waren es 2018 gewesen. Zwei Diamantene Hochzeiten gab es (eine im Vorjahr).

In diesem Jahr verstarben 127 Gemeindemitglieder, im Vorjahr waren es 133 Personen.