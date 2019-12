Der Verein „Blues in Nottuln“ kennt keine Winterpause und keine Ferien. Schon am Donnerstag (2. Januar) geht es weiter: Dann steht die nächste Blues-Session in der Alten Amtmannei auf dem Programm. Sie startet um 19.30 Uhr mit der Hausband, der international besetzten Nottuln Blues Connection, danach heißt es wie immer: Open Stage! Hier haben sich auch bereits Musiker von nah und fern angesagt, teilt „Blues in Nottuln“ mit. „Tolle Musiker, nette Menschen und ein schönes Ambiente“, versprechen die Organisatoren und freuen sich auch im Jahr 2020 auf viele Gäste vor und auf der Bühne.

Special Guest der Session ist „Blue on Red“ (mit Nottulner Beteiligung). Die Musiker aus Großbritannien und Deutschland sind seit 30 Jahren in verschiedenen Formationen unterwegs und stehen jetzt gemeinsam auf der Bühne. Bieten werden sie Rock und Blues vom Feinsten. Es spielen: Gordon (Akustische Gitarre, Mundharmonika und Gesang), Jo (Bass, Saxofon, Keyboards und Harmoniegesang), Bernd (Schlagzeug und Harmoniegesang) und Lio (Gitarre, Banjo und Harmoniegesang).

Während der Session gibt es auch Karten für das nächste Clubkonzert zu kaufen, für das „Blues in Nottuln“ das Duo „The Ugly Twins“ aus den Niederlanden gewinnen konnte. Das Konzert findet am 18. Januar (Samstag) um 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) im Café-Restaurant „Auszeit“ statt. Die Tickets kosten im Vorverkauf 7 Euro. Sie sind darüber hinaus in der „Auszeit“ und bei der Gemeinde Nottuln erhältlich. Zudem besteht die Möglichkeit, die Karten zu bestellen unter: info@blues-in-nottuln.de Nach Einzahlung des Geldes auf das Konto: DE12 4016 4352 0029 5582 00 bei der Volksbank Nottuln werden die Karten reserviert und liegen am 18. Januar an der Kasse auf den jeweiligen Namen bereit. Bei diesem Konzert ist keine Sitzplatzreservierung möglich.