In den vierten Klassen der Grundschulen in Nottuln und Umgebung beginnt in diesen Wochen die Phase der Entscheidung, welche Schule und welche Schulform die geeignete für den weiteren Weg ab Klasse 5 ist.

Nachdem die Grundschulen in der Gemeinde ihre Eltern informiert haben und die Viertklässler die beiden weiterführenden Nottulner Schulen schon besuchen und „live“ erleben durften, lädt die Bischöfliche Liebfrauenschule (Hagenstraße 47 in Nottuln) in dieser Woche zu zwei besonderen Veranstaltungen ein, mit denen sie sich Eltern und Kindern der 4. Klassen vorstellen wird. „Als Sekundarschule richtet sich dieses Angebot an Kinder mit allen Schulformempfehlungen“, betont die Liebfrauenschule in einer Mitteilung.

Am kommenden Donnerstag (9. Januar) sind um 19.30 Uhr die Eltern der Grundschulkinder zu einer Informationsveranstaltung ins Zen­trum der Liebfrauenschule eingeladen. Dabei informiert die Schulleitung ausführlich über die Schulform, das Aufnahmeverfahren sowie Bildungsgänge und Abschlüsse.

Am Freitag (10. Januar) öffnet die Schule dann ihre Türen für Kinder und Eltern. Von 16 bis 18 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, die Schule an der Burgstraße mit ihren Einrichtungen und Angeboten kennenzulernen. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler präsentieren das breite Fächer- und Raumangebot der Liebfrauenschule und laden zum Mittun ein.

► Anmeldungen für die Klasse 5 zum neuen Schuljahr 2020/2021 können zu folgenden Terminen erfolgen:

am 4. Februar (Dienstag) von 10 bis 12 Uhr und von 15.30 bis 18 Uhr,

am 5. und 6. Februar (Mittwoch und Donnerstag) jeweils von 15.30 bis 18 Uhr;

sowie am 7. Februar (Freitag) von 10 bis 12 Uhr.