Seit mittlerweile zehn Jahren betreut der frühere Kolpingvorsitzende Gerhard Schmitz ehrenamtlich die Aktion „Jedem Kind ein Mittagessen“, die unter dem Dach der Nottulner Bürgerstiftung läuft. In dieser Zeit hat Schmitz schon viele Spenden für den guten Zweck entgegennehmen dürfen, am Dienstagvormittag kam eine weitere hinzu: Die Mitarbeiter der Volksbank Nottuln und die Volksbank unterstützen die Aktion mit insgesamt 1509 Euro. „Im Namen der Kinder möchte ich ihnen herzlich danken“, sagte Schmitz.

Die Idee zu dieser Spendenaktion kam bei der Vorbereitung der alljährlichen Weihnachtsfeier für die Volksbank-Belegschaft. Cordula Ahlers und André Bünker aus der Privatkundenabteilung, die diesmal die Feier vorzubereiten hatte, griffen den Vorschlag von Bernd Zur­hove auf, die Feier mit einer Sammlung für die Aktion „Jedem Kind ein Mittagessen“ zu verbinden. Auch die Bankvorstände Martin Herding, Martin Aldenhoff und Egbert Messing waren davon sehr angetan und versprachen sofort, die Mitarbeiterspende durch die Bank zu verdoppeln. So flossen nun 1509 Euro auf das Sonderkonto der Bürgerstiftung. Mitarbeiter und Vorstand freuen sich, einen Beitrag für die Aktion leisten zu können.

Nach Auskunft von Gerhard Schmitz gibt es nach wie vor einen Bedarf. Jährlich werden von den Schulen und Kindergärten in der Gemeinde rund 100 Fälle gemeldet, in denen die Versorgung eines Kindes mit einem warmen Essen einmal am Tag nicht gewährleistet ist. Hier springt die Bürgerstiftung unkompliziert ein und stellt die Finanzierung sicher. „Dafür werden jährlich rund 15 000 bis 17 000 Euro benötigt“, erläuterte Schmitz.