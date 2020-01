„Bleiben Sie am Ball“

„Wir brauchen Akzeptanz, für das, was wir tun“, betonte am Montagabend Marc Henrichmann auf dem Hof Lohaus in der Nottulner Bauerschaft Horst. Der CDU-Bundestagsabgeordnete war auf Einladung der Initiative „ LAND schafft Verbindung. WIR rufen zu T isch!“ zum Gespräch mit Nottulner Landwirten gekommen. Mit ihm diskutierten Dietmar Panske und Wilhelm Korth, beide Mitglieder des Landtages, sowie der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Nottuln, Dirk Mannwald, mit den gut 30 anwesenden Landwirten.

Bei denen sorgte nicht nur die Karte mit roten Gebieten nitratgefährdeter Flurstücke für Unmut. Schließlich waren sich die Anwesenden einig, dass es ein flächendeckendes Nitratproblem nur in den Köpfen der Leute gebe, aber tatsächlich nicht auf den Flächen der Anwesenden. „Die Werte sind gemessen worden“, sagte Wilhelm Korth, „die Frage ist, wie man damit umgeht.“ Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, wolle auf wissenschaftlicher Grundlage eine Entscheidung treffen. „Wir versuchen im Dialog, Lösungen zu finden, deswegen sind wir hier!“, ergänzte Dietmar Panske. Bisher hatten die Nottulner Landwirte, zum großen Teil CDU-Wähler, allerdings „ein bisschen das Gefühl, von unserer Partei im Stich gelassen zu werdende“, wie es in der Versammlung hieß.

Stellten sich der Diskussion: die CDU-Politiker (v.r.) Dietmar Panske, Wilhelm Korth, Dirk Mannwald und Marc Henrichmann. Foto: Marita Strothe

„Wir müssen die Bevölkerung ernähren. Wir müssen die Energiewende stemmen“, erinnerte Susanne Strätker und zeigte sich überzeugt: „Die Verbraucher wissen gar nichts von unseren Problemen.“ Da treffe es die Landwirte ganz besonders, wenn in der Bevölkerung abfällig über ihre Berufsgruppe geurteilt werde, unterstrichen die Landwirte. „In zehn bis 15 Jahren ist nur noch jeder Dritte hier Landwirt“, befürchteten die Nottulner. Und ein anderer Teilnehmer wies darauf hin: „Billige Bio-Produkte sind in einem Hochlohnland wie Deutschland gar nicht möglich.“ Ein Großteil der Bio-Produkte in unseren Läden komme aus arabischen Ländern.

Rege diskutierten die Landwirte an diesem Abend mit den Politikern aus Berlin, Düsseldorf und Nottuln über ihre Sorgen. „Ihr habt doch jetzt Öffentlichkeit erzeugt“, sah Henrichmann die Proteste – bis hin zum Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel – positiv. „Lasst uns miteinander, nicht übereinander reden. Wir brauchen Fachverstand in jedem Bereich. Bleiben Sie am Ball.“