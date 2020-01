Mindestquote von 40 Prozent erforderlich

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit Sitz im westmünsterländischen Borken startet in der Gemeinde Nottuln ein Verfahren zur Nachfragebündelung für den Ausbau eines Glasfasernetzes in den Ortslagen. Innerhalb der nächsten 14 Wochen haben die Bürger aus Nottuln, Appelhülsen, Schapdetten und Darup bis zum 27. April Zeit, sich für einen Anschluss an das Fiber-to-the-Home-Netz (FTTH-Netz = Glasfaser bis zum Wohngebäude) zu entscheiden. Sobald 40 Prozent der Bewohner einen Vertrag bei Deutsche Glasfaser unterschrieben haben, baut das Unternehmen die genannten Gebiete mit superschnellem Internet aus, teilte die Deutsche Glasfaser am Dienstag mit.

Voraussetzung für die Nachfragebündelung war ein Kooperationsvertrag mit der Gemeinde Nottuln. Die Beratungen über den Vertrag erstreckten sich über einen sehr langen Zeitraum, da der erste Vertragsentwurf bei der Gemeinde noch starke Bedenken ausgelöst hatte. Wie Rechtsrat Stefan Kohaus und Wirtschaftsförderer Christian Driewer auf WN-Nachfrage mitteilten, sind die rechtlichen Bedenken größtenteils ausgeräumt worden. Der Vertrag sehe nun deutlich anders aus als am Anfang. Man habe einen Kompromiss erzielen können, mit dem die Gemeinde gut leben könne. Deshalb habe die Verwaltung em­pfohlen, den Vertrag abzuschließen. Der Gemeinderat habe im September vergangenen Jahres zugestimmt.

Die Regelungen des Vertrages sind nicht öffentlich, betonte Kohaus. Man habe sich aber, um ein kleines Beispiel zu nennen, auf die Verfahren zur Beurteilung des Straßenzustandes verständigt, erläuterte Kohaus.

Denn die Glasfaserleitungen werden unterirdisch verlegt, weshalb ein Eingriff in den Straßenunterbau erforderlich ist. Die Gemeinde habe deutlich gemacht, dass sie eine Leitungsverlegung im Trenching-Verfahren (oberflächennahe Leitungsverlegung) nicht wünsche und vielmehr das Spülbohrverfahren begrüße. „Verbindlich ist das aber nicht“, sagte Kohaus.

Grundsätzlich begrüße die Gemeinde ein privatwirtschaftliches Engagement, die Ortsteile mit Glasfaser zu versorgen. Die Gemeinde begleite die Aktivitäten der Deutschen Glasfaser wohlwollend.

Nach Auskunft des Unternehmens finden folgende Informationsveranstaltungen zum Thema „Glasfaser Infrastrukturnetz“ statt: am 21. Januar (Dienstag) um 19 Uhr im Forum des Gymnasiums und am 23. Januar (Donnerstag) um 19 Uhr im Bürgerzentrum Appelhülsen. René Fuchs, Projektleiter von Deutsche Glasfaser, stellt das Vorhaben des Glasfaser-Ausbaus sowie das Unternehmen vor. Auch geht er auf die Fragen der Notwendigkeit eines Glasfasernetzes sowie die buchbaren Produkte ein.

Darüber hinaus wird am 25. Januar (Samstag) der Servicepunkt in der Hagenstraße 12 in Nottuln eröffnet, um weitere Fragen zu erläutern. Bereits am 18. Januar (Samstag) besteht am Servicepunkt von 9.30 bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich bei Snacks und kühlen Getränken zum Thema Glasfaser beraten zu lassen. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter anderem im Internet (www.deutsche-glasfaser.de).