Mia ist die klare „Siegerin“

Das war ein Highlight für Maria Barth und Kati Zurhausen. Im vergangenen Jahr ist ein Kind in Nottuln geboren worden. Eine absolute Seltenheit, denn normalerweise kommen die Nottulner Neubürger in Coesfeld oder Münster zur Welt. „Wenn wir eine solche Geburt beurkunden dürfen, freuen wir uns immer besonders“, sagen die beiden Standesbeamtinnen. Sie haben auch diesmal wieder auf Wunsch unserer Zeitung die statistischen Daten für das vergangene Jahr zusammengetragen.

Um beim Thema Geburten zu bleiben: 2019 haben die Standesbeamtinnen insgesamt die Geburten von 191 Kindern beurkundet. Davon sind 190 auswärts geboren und eben eines in Nottuln. Außerdem wurden im Standesamt drei Geburten nachbeurkundet von Nottulnern, die im Ausland geboren worden sind – und zwar in Spanien, in den USA und in der Schweiz. Macht in der Summe 202 Geburten, in etwa so viele wie 2018, als das Standesamt 204 zählte.

Und wie heißen die Neubürger? Bei der Namenswahl gab es im vergangenen Jahr eine klare „Siegerin“: Gleich fünf Mal nannten die Eltern ihre Mädchen Mia. Die Namen Emma, Paula und Emilia wurden je dreimal gewählt, zweimal waren es die Namen Ella, Greta, Gerda, Isabell (Isabel), Josefine (Josephine), Leni, Magdalena, Tilda und Zoey (Soé).

Bei den Jungen fiel die Wahl der Eltern je viermal auf die Namen Erik und Liam, je dreimal wurden die Jungen Ben oder Felix genannt und zweimal Anton, Benno, Elias (Eliyas), Emil, Luca, Leo, Lasse, Mika, Piet oder Toni.

Eheschließungen gab es im vergangenen Jahr mit 131 exakt genauso viele wie im Vorjahr. Nottulner Paare, die in Nottuln geheiratet haben, wurden 74 gezählt, bei weiteren zwölf Paaren kam ein Partner aus Nottuln. Beliebt bleibt Nottuln als Heiratsort auch bei auswärtigen Paaren, 44 heirateten im vergangenen Jahr in der Baumbergegemeinde.

Die auswärtigen Paare kamen dabei aus: Mainz, Essen, Wiesbaden, Berlin, Dortmund, Münster, Altenberge, Lünen, Borken, Greven, Köln, Regensburg, Hamburg, Mössingen und aus den Nachbargemeinden Havixbeck, Billerbeck, Senden, Coesfeld und Olfen.

„Der beliebteste Heiratsmonat war der August mit 23 Trauungen“, berichtet Maria Barth. „So viele hatten wir noch nie in einem Monat.“ Aber auch im September und Oktober waren die Paare heiratswillig und gaben sich je 18 Mal das Ja-Wort.

15 Mal wurde das Hotel Steverburg als Ort für die Trauung gewählt, sieben Mal das „18|97 – Café am Longinusturm“. Alle anderen Trauungen fanden in den Gemeinderäumen statt: im Äbtissinnenzimmer, in der Alten Amtmannei und im Speicher vom Bürgerzen­trum Schulze Frenking.

Nachbeurkundet haben die Standesbeamtinnen außerdem drei Eheschließungen, die im Kosovo, auf Malta und auf den Seychellen stattgefunden hatten, außerdem 14 Eheschließungen Nottulner Paare, die auswärts geheiratet hatten.

International ging es wieder bei den Eheschließungsprüfungsverfahren zu. Beteiligte Staaten waren: Brasilien, Türkei, Thailand, Polen, Libanon, Italien, Großbritannien, Niederlande, Frankreich, Russische Föderation, Kasachstan, Ungarn, Serbien, Syrien und Ägypten.

„Bis Ende 2019 hatten wir bereits rund 50 Traureservierungen für 2020“, blicken die Standesbeamtinnen voraus. In Grenzen hält sich dabei das Interesse an „Schnapszahlterminen“: Der 2. 2. 2020 ist ein Sonntag, kommt als Trauungstag also nicht in Frage, der 20. 2. 2020 schlägt mit zwei Reservierungen auch nicht nach oben aus. „Die besondere Zahlenkombination war für die Leute auch in den vergangenen Jahren schon kein großes Thema mehr“, weiß Maria Barth. Nur der 15. 5. 2015 habe mit zwei mal fünf Trauungen einen Boom erlebt.

Und am Ende noch ein paar wenige Zahlen zu den Sterbefällen: In Nottuln verstarben 126 Nottulner Bürger sowie 126 auswärtige Bürger, sodass beim Standesamt Nottuln insgesamt 252 Sterbefälle beurkundet worden sind. Außerdem verstarben 81 Nottulner Bürger an anderen Orten.