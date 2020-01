„Ihr werdet gebraucht!“ Wenn sich Mitbürger mit diesen Worten an die Ortscaritas wenden und auf die Notlage einer einzelnen Person oder einer Familie hinweisen, setzen die Frauen der Ortscaritas alles Menschenmögliche in Bewegung, um zu helfen. „Unsere Arbeit hat manchmal Feuerwehrcharakter“, erzählt Lisa Hellmich, die sich in der Appelhülsener Caritas engagiert. Dieser Einschätzung können Anni Bäumer, Sprecherin der Caritas Schapdetten, sowie Marianne Gerding, Hildegard Schürmann und Ingrid Meier – alle drei von der Caritas Darup – nur zustimmen. Alle Frauen engagieren sich ehrenamtlich, die Arbeit finanziert sich durch Spenden.

Groß war daher die Freude, als Monika Hülsbömer die Vertreterinnen der drei Caritas-Ortsgruppen zu einem Treffen ins Pfarrheim einlud. Denn für jede Ortsgruppe gab es eine Spende in Höhe von 235 Euro, insgesamt also 705 Euro. „Das ist die eine Hälfte des Erlöses aus der letzten Nikolaus-Aktion“, verrät Monika Hülsbömer. Die andere Hälfte, also ebenfalls 705 Euro, wurde an Schwester Raphaela Händler für ihre Arbeit in Tansania überwiesen.

Bereits zum 14. Mal hat Monika Hülsbömer die Nikolaus-Aktion organisiert, bei der der „echte“ Schokoladennikolaus mit Mitra und Bischofsstab in den Pfarrbüros und im Bürgerservice der Gemeinde verkauft wird. Hülsbömer dankte allen, die zum Gelingen beigetragen haben.

Traditionell geht eine Hälfte des Erlöses an Schwester Raphaela Händler, die andere Hälfte wird für einen guten Zweck innerhalb der Gemeinde eingesetzt. Nachdem im vergangenen Jahr das „Offene Ohr“ der Caritas Nottuln bezuschusst worden war, hatte sich Hülsbömer diesmal bewusst für die Caritasgruppen Appelhülsen, Darup und Schapdetten entschieden.

Die Caritasarbeit in den Ortsteilen ist vielfältig. Da gibt es zum Beispiel die Besuchsdienste zu besonderen Geburtstagen oder hohen Feiertagen, damit Betroffene sich nicht alleine fühlen. Da gibt es aber auch die Arbeit, Menschen in einer konkreten Notlage zu helfen. Dabei kann es sowohl um familiäre Notlagen des Zusammenlebens als auch um finanzielle Notlagen gehen, weil zum Beispiel eine Stromabschaltung droht. Mit der Übernahme einer Rechnung kann möglicherweise die Situation entspannt werden, um dann dauerhafte Lösungen zu erarbeiten. Da, wo die Ortscaritas nicht helfen kann, vermittelt sie an andere Einrichtungen, Institutionen und Gruppen weiter, stellt Kontakte her. Auch das hilft vielen Betroffenen.

Hinweise auf Menschen in Notlagen kommen übrigens häufig aus dem Umfeld der Betroffenen. „Die Scham ist häufig sehr groß, weshalb Betroffene nicht selbst um Hilfe bitten“, erzählen die Frauen. Mit Empathie für die Mitmenschen, mit großer Seriosität und absoluter Diskretion versehen die Caritasgruppen ihre Arbeit. In Darup arbeiten noch neben Marianne Gerding, Hildegard Schürmann und Ingrid Meier fünf weitere Helferinnen mit, beim Besuchsdienst mischen auch zwei Männer mit. Anni Bäumer von der Caritas Schapdetten kann auf ein achtköpfiges Team zurückgreifen, in Appelhülsen koordinieren vier Frauen die Caritasarbeit, schildert Lisa Hellmich. Alle Caritasgruppen würden sich über weitere Unterstützung – Spenden, aber auch persönliches Engagement – sehr freuen. Die örtlichen Pfarrbüros vermitteln gern den Kontakt.