Überraschung am „Tag der Toten“

„Eine vollkommen andere Lebensqualität“, haben die beiden Nottulner Jonas Rommen und Julius Scheele am Heiligen Abend in Mexiko kennengelernt. Bereits seit Mitte Juli sind die Beiden im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres nach ihrem Abitur in Pfarrgemeinden im Bistum Tula tätig.

Erstmals feierten die jungen Nottulner Weihnachten weit weg, ohne ihre Familien. Beide erlebten Heiligabend in einem der Migrantenhäuser, in denen sie neben anderen Projekten mitarbeiten. Dort wird den Migranten die Möglichkeit geboten, sich auszuruhen, sich zu waschen, zu essen und neue Kleidung zu bekommen. „Gar nicht bedrückend“ sei die Situation dort, staunten die Nottulner, obwohl die Migranten oft Schreckliches durchlebt hätten. Stattdessen sei die Weihnachtsfeier sogar „ein bisschen familiär“ gewesen,

Die Migranten sind in Mexiko nur auf der Durchreise. Sie kommen aus Ländern wie Honduras und Guatemala und wollen in die USA, weil sie sich dort bessere Arbeitsmöglichkeiten erhoffen oder weil sie auf der Suche nach ihrer Familie sind, die bereits in den USA arbeitet. Um durch Mexiko an die Grenze zur USA zu gelangen, springen sie auf die Dächer von Güterzügen auf. Dabei durchleben sie meist eine Höllenfahrt. Sie sitzen tagelang in großer Hitze auf dem Zug, viele schlafen vor Erschöpfung ein und fallen herunter, viele verletzten sich beim Aufspringen auf den Zug oder sterben gar bei dem Versuch.

Julius Scheele lebt und arbeitet in Tezontepec de Aldama, mit knapp 60 000 Gemeindemitgliedern die viertgrößte Gemeinde der Diözese. Untergebracht ist der Freiwillige im Gemeindehaus gemeinsam mit dem Pfarrer in einer Wohnung. Städtischer lebt Jonas Rommen in Tula, der Hauptstadt des Bistums, in einer Gastfamilie. Die Stadt im Staat Hidalgo, der zu den ärmsten Gebieten Mexikos zählt, hat rund 100 000 Einwohner.

Julius Scheele (l.) und Jonas Rommen (2.v.l.) mit drei anderen Freiwilligen. Foto: Sammlung Jonas Rommen

Zu Beginn ihres Freiwilligenjahres waren die beiden Nottulner gemeinsam vier Wochen in Oaxaca bei Gasteltern untergebracht und besuchten dort einen Intensivkurs Spanisch an der Sprachschule. Julius Scheele war ohne große Spanischkenntnisse in das mittelamerikanische Land gereist und bekam nun einen guten Start, um sich an seinem Einsatzort verständigen zu können. Dort sei er dann von ganz vielen Menschen zum Essen und zum Sprachelernen eingeladen worden, berichtet er über die große Gastfreundschaft besonders in ländlichen Bereichen wie in Tezontepec. „Da bin ich relativ schnell in die Sprache hineingekommen“, freut er sich. So kam er unter anderem auch nach einer Messe im Gefängnis mit den Insassen ins Gespräch und gibt heute, genau wie Jonas Rommen, auch Sprachunterricht in Deutsch.

Auch Rommen, der bereits vorher recht gut spanisch sprechen konnte, profitiert nun während seiner Alltagsprojekte, vom Unterricht in Oaxaca. Als Freiwilliger hat er viele Möglichkeiten mitzuarbeiten und hat dies auch in verschiedenen Bereichen getan. Jetzt plant er als weitere neue Einsatzstelle, in einer Schule für Menschen mit Behinderung im Nachbardorf zu helfen.

Schnell sind die beiden Nottulner mit den Menschen in Kontakt gekommen und lernten so auch Facetten der Kultur kennen und verstehen. Trotzdem hat sie der „Día de Muertos“ (Tag der Toten) am 1. November sehr überrascht. „Einen ganz anderen Umgang mit dem Tod“, erlebten sie an diesem mexikanischen Feiertag, keine Trauerveranstaltung, sondern ein farbenprächtiges Volksfest zu Ehren der Toten, bei dem auf dem Friedhof getanzt und gegrillt wird.

Bis zum 17. Juli werden sich die jungen Männer im Rahmen des „weltwärts“-Programm des Bundesministeriums für Zusammenarbeit und Entwicklung noch in Mexiko aufhalten und dort helfen.