„Alter Kindergarten“ wird 25 Jahre jung

Im „Alten Kindergarten“ am Kastanienplatz gab es am Donnerstag eine leckere Geburtstagstorte. Oben auf dem Prachtstück prangte eine ananasgelbe 25. Genau so viele Jahre gibt es den DRK-Kindergarten nun schon. Die Mädchen und Jungen hatten sich im Vorfeld des großen Tages mit dem Thema „25 Jahre Kindergarten“ beschäftigt, auch eine entsprechende Deko gebastelt und sangen nun ein Geburtstagsständchen.

Rückblick: Als Mitte der 90er-Jahre der Anspruch auf einen Kindergartenplatz Gesetz wurde und die Nachfrage explodierte, kam die Gemeinde Nottuln mit dem Angebot nicht mehr hinterher. In dieser Situation erklärte sich der DRK-Ortsverband Nottuln bereit, einen Kindergarten zu schaffen. Standort wurde das denkmalgeschützte Fachwerkhaus am Kastanienplatz, das zuvor der Liebfrauenkindergarten bewohnt hatte (deshalb der Name „Alter Kindergarten“). Am 9. Januar 1995 war der erste Kindergartentag.

„Dass wir in diesem Gebäude sein können, ist etwas Besonderes“, schätzt nicht nur Kindergartenleiterin Gisela Wieskus die gemütlich-familiäre Atmosphäre in dem historischen Gebäude. Und das wird voll genutzt. Denn der Kindergarten hat früh das Konzept der offenen Arbeit umgesetzt, die Kinder dürfen – gruppenübergreifend – frei wählen, wo sie spielen wollen. Lediglich die U3-Kinder haben heute ihren eigenen geschützten Bereich.

Ein Markenzeichen des „Alten Kindergartens“ ist das Ernährungskonzept. Hauptverantwortlich dafür ist Köchin Maria Schlichtmann, die nicht nur das gesunde Essen zubereitet, sondern auch auf die Wünsche der Kinder eingeht, sogar zusammen mit ihnen kocht. Ein tägliches Frühstücksbuffet mit Rohkost, Vollkornbrot und mehr gehört genauso dazu wie das frisch zubereitete Mittagessen.

Integration wird im DRK-Kindergarten schon lange gelebt. „Wir haben Mädchen und Jungen aus unterschiedlichsten Kulturen, die Kinder erwerben hier ihre interkulturelle Kompetenz“, freut sich Gisela Wieskus. „Und manche Eltern schicken ihre Kinder genau deswegen zu uns.“

Außerdem ist die Einrichtung „Schwerpunkt-Kita Sprache und Integration“, nimmt seit 2011 an einem vom Bund aufgelegten Programm teil, in dessen Rahmen eine Fachkraft eingestellt werden konnte. Ziel des Programms ist es, die Kinder im Alltag sprachlich zu fördern, sie nicht zu Extraangeboten aus der Gruppe herauszunehmen. „Davon profitieren hier alle Kinder“, betont Gisela Wieskus.

Zur Selbstverständlichkeit ist geworden, dass der Kindergarten seit 2008 Early Excellence Centre ist. Individuelles Lernen, bei dem das Kita-Team die Stärken der Kinder fördert, statt zu versuchen, die Schwächen „wegzubekommen“, ist der Kern des Konzeptes.

Insgesamt sind heute 36 Mädchen und Jungen im „Alten Kindergarten“ zu Hause. Betreut werden sie von einem 15-köpfigen Team (Teilzeit-, Hilfskräfte, Raumpfleger und Hausmeister mitgezählt). „Zwei Kolleginnen haben einen Migrationshintergrund, eine kommt aus Polen, eine aus der Dominikanischen Republik. Auch hier leben wir Integration“, sagt Gisela Wieskus.

Während die anderen DRK-Kindergärten zur DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH gehören, ist Träger des „Alten Kindergartens“ weiter der DRK-Ortsverband. Der kümmert sich ehrenamtlich um die Geschäfte. Agnes Schürkötter und Maria Sklenak sind von Anfang an dabei, Manfred Kunstlewe ist seit 2011 als Geschäftsführer Nachfolger von Bernhard Aldenborg, dem Gründervater der Einrichtung. „Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und gut, wir wollen das Konzept gerne beibehalten“, ist Gisela Wieskus von dem Modell überzeugt.

Die offizielle 25-Jahr-Feier findet übrigens am 22. März (Sonntag) statt. Und bestimmt wird es auch an diesem Tag wieder leckeren Kuchen geben.