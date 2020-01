Am kommenden Donnerstag (16. Januar) lädt das Rupert-Neudeck-Gymnasium die Eltern der jetzigen Viertklässler zu ihrem diesjährigen Informationsabend um 19 Uhr ins Forum der Schule ein. An diesem Abend werden sowohl Lehrer als auch Schüler und Eltern den Interessierten einen umfassenden Einblick in das Schulleben des Gymnasiums geben. Zusätzlich können sich die Eltern auf dem „Markt der Möglichkeiten“ individuell über die einzelnen Angebote der Schule informieren.

Am Tag der offenen Tür am Freitagnachmittag (17. Januar) können um 15.30 Uhr auch die jetzigen Viertklässler das Rupert-Neudeck-Gymnasiums gemeinsam mit ihren Eltern kennenlernen. Verschiedene Mitmachangebote werden den Schülerinnen und Schülern interessante Eindrücke vom Alltag am Gymnasium geben. Neben den schon bekannten Fächern wie Kunst, Musik und Sport können die Jungen und Mädchen auch für sie teilweise neue Fächer wie Naturwissenschaften, weitere Fremdsprachen, Erdkunde, Geschichte und Informatische Bildung entdecken.

Um 16.15 Uhr wird ein zusätzlicher „Starttermin“ für die Eltern angeboten, die eventuell erst später kommen können und dennoch ausreichend Informationen einholen möchten, teilt das Gymnasium mit.

In der Mensa wird durch Schülergruppen und das Bistro-Team für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem können sich an dieser Stelle interessierte Eltern über die Übermittagsbetreuung und das Essensangebot der Schule informieren. Die Schule ist sich sicher, dass durch das große Informations- und Aktionsangebot am Tag der offenen Tür (bis 18 Uhr) ein umfassendes Bild über das Schulleben des Rupert-Neudeck-Gymnasiums gewonnen werden kann.