Jetzt, ab Anfang des neuen Jahres, wird im Gemeindegebiet Nottuln die nach dem Eichgesetz vorgeschriebene Auswechslung der Wasserzähler vorgenommen. Das teilen die Gemeindewerke mit.

Die Eichzeit der Wasserzähler – von vielen auch „Wasseruhr“ genannt – beträgt sechs Jahre. In Frage kommen also alle Wasserzähler, die im Jahre 2014 eingebaut wurden. Die Auswechslung des Zählers wird in etwa eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Die Gemeindewerke bitten darum, den Zugang zu den Wasserzählern freizuhalten beziehungsweise ihn freizuräumen.

Beim Auswechseln des Wasserzählers entstehen den Grundstückseigentümern keine Kosten. Die Auswechslung erfolgt durch Mitarbeiter des Wasserwerkes Nottuln. Diese sind mit einem Dienstausweis ausgestattet und weisen sich auf Wunsch gerne aus, teilen die Gemeindewerke weiter mit.

Sollten die Monteure einmal niemanden antreffen, hinterlassen sie den Kunden eine schriftliche Mitteilung mit der Bitte, sich mit dem Wasserwerk zur Abstimmung eines Termins für den Zählerwechsel in Verbindung zu setzen. Zusätzlich zur telefonischen Abstimmung kann jetzt auch online, über die Homepage der Gemeinde Nottuln, ein Termin vereinbart werden: www.nottuln.de/wasserwerk-nottuln/termin-vereinbaren.html

Für alle Fragen rund um die Auswechslung der Wasserzähler stehen die Gemeindewerke unter der Rufnummer 0 25 02/22 79 09 zur Verfügung und bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und Unterstützung.